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Почему над Минском кружит вертолет?

  • 1.03.2020, 9:14
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Почему над Минском кружит вертолет?
Иллюстрационное фото

Пользователи соцсетей задаются вопросом.

Белорусы в соцсетях задаются вопросом: почему над Минском кружит вертолет? В частности, об этом пишет занимающийся освещением вопросов коронавируса в стране телеграмм-канал «Работаем с Пушкиным».

На самом деле, МЧС уже давало объяснение появлению вертолета в небе над Минском, но ажиотаж вокруг выявления в столице случая заболевания коронавирусом подогрел интерес к теме.

С вертолета МЧС в Минске ведется аэросъемка для проверки состояния теплосетей, сообщало «Белэнерго». Аэросъемка была запланирована с наступлением темноты в связи с благоприятными погодными условиями. Энергетики и спасатели просили отнестись с пониманием к необходимости этих полетов.

«Минские тепловые сети» заключили договор с компанией «ДИсСО» на аэросъемку тепловых сетей столицы. Компания, в свою очередь, заключила договор с МЧС для облета города на вертолете.

МЧС получило все разрешительные документы на выполнение этого вида работ для выявления тепловых аномалий: повреждения, недостаточной тепловой изоляции на трубопроводах, затопления. Используются специальные приборы, будет составлена таблица предварительных оперативных результатов.

В предыдущий раз подобная процедура проводилась в 2015-м. Тогда на сайте МЧС говорилось, что это наиболее эффективный и экономичный способ определить места тепловых аномалий, где ремонт необходим в первую очередь.

— Для того, чтобы увидеть «утечку», кроме обычной камеры наблюдения, используют тепловизор. Нестандартность заключается именно в том, чтобы получить точную информацию с последнего. Для этого должны совпасть сразу несколько факторов: погодные условия и ювелирная точность на маршруте. Если хоть немного отклониться от курса, то не удастся собрать все данные в одну карту, — говорилось в сообщении МЧС.


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