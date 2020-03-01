«Защита от коронавируса, 22 рубля штука» 1.03.2020, 9:29

Фото: tut.by

В Беларуси появились медицинские маски по астрономическим ценам.

Медицинские маски после сообщения о коронавирусе — товар ходовой. Минздрав заявил, что вчера белорусы раскупили больше 70 тысяч штук и во многих аптеках их не хватало. Со вчерашнего дня «Барахолку» наводнили объявления о продаже масок. Цены, как правило, выше аптечных, иногда существенно, пишет onliner.by.

Средний ценник на маски с резинкой в аптеках — от 10 до 20 копеек. Продаются большие упаковки по 50 штук, они стоят 6—7 рублей. Но за такую цену маски вчера были не во всех аптеках, сегодня в аптеки подвезли 100 тысяч масок, в понедельник — около миллиона, а пока желающие ищут маски на «Барахолке».

К примеру, минчанин Олег закупает для своей большой семьи 840 одноразовых масок: 240 детских и 600 взрослых.

— Расчет очень простой — по 2 маски на человека в день в течение 30 дней, — говорит Олег и добавляет: — В Минске вчера обошел очень много аптек, ездил даже в Логойск. Масок купить не смог. Поэтому дал объявление. Покупаю для защиты семьи, а не для перепродажи.

Но подобных объявлений не так уж и много. В основном маски продают, и ценник довольно «кусачий». К примеру, 45 копеек за штуку, что в 4,5 раза дороже обычных аптечных цен.

Маски эстонского производителя готовы отдать по 50 копеек за штуку, а есть вариант отдать все 65 копеек.

Дальше цены еще веселее. За одну обычную маску просят рубль, что в 10 раз выше минимальной цены в аптеках.

— Маска медицинская. В наличии 800 штук, отправлю в любой город, — гласит одно из объявлений, которое автор поднял сегодня.

Цветные маски из Малайзии также готовы отдать за рубль штуку. Можно даже выбирать цвет – пурпурный или лайм. Правда, в комментариях выясняется, что остался только лайм.

По 1,4 рубля за штуку, или по 70 рублей за упаковку продают маски с защитным экраном.

Кстати, объявления пишут на английском и даже китайском. Так поступил, к примеру, владелец многоразовых марлевых масок. Стоит такая по 3,27 рубля за штуку.

Но на этом продавцы не останавливаются. Ставки продолжают расти.

— Продам маски медицинские двух видов, по 5 и 7 руб соответственно, в одни руки не более 10 шт, — такое объявление появилось на «Барахолке» вчера.

А эту за семь

Такую маску продают по 5 рублей

А эту за семь

Такую маску продают по 5 рублей

Но если вы думаете, что это максимальная цена, то сильно ошибаетесь. Есть абсолютный лидер нашего рейтинга, который просит по 22 рубля за маску.

«Осталось всего 50 штук!!! Применяется при коронавирусе! Строительные не помогают, только медицинские!! 22BYN — 1шт.», — гласит объявление, которое дублируется на английском и китайском. Не ошибка ли это и нашлись ли покупатели?

— 22 рубля — это цена за одну маску, не за упаковку, а за одну штуку, — говорит автор объявления. — Но их нет уже. Всё продал. Ну, небольшую скидку сделал. Кто купил? Не скажу, попросили не говорить. Я не спекулянт, нет. Спекулянт — это тот, кто покупает в аптеке, а потом продает дороже. А у меня просто. У меня просто лежали эти маски давно. Я разбирал антресоли и нашел. Запас старый валялся, вот и пригодился

Вот и выходит, что за 50 масок автор этого объявления выручил 1100 рублей, почти средняя зарплата по Белстату.

Понятно, что это рынок и любой продавец может ставить какую угодно цену, но в комментариях под этими объявлениями авторов уже ругают за то, что воспользовались ситуацией.

Следует ли носить маску, чтобы защитить себя?

Людям без симптомов респираторного заболевания, например кашля, носить медицинскую маску не нужно. ВОЗ рекомендует носить маску людям, у которых имеются симптомы COVID-19 или которые ухаживают за людьми с такими симптомами, как кашель или высокая температура.

Использовать маску следует только медицинским работникам, лицам, осуществляющим уход, и лицам с симптомами респираторного заболевания, такими как высокая температура и кашель.