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Sina: В российском воздушном пространстве замечен странный светящийся объект

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  • 1.03.2020, 9:39
  • 9,171
Sina: В российском воздушном пространстве замечен странный светящийся объект
Иллюстрационное фото

Что это было?

Россия — крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет 17,07 миллиона квадратных километров. Однако из-за того, что большая часть страны располагается в северных широтах, эффективно используются всего 5 миллионов квадратных километров. Обширные районы России в Северной Азии все еще не обжиты. В этих местах происходит множество необъяснимых вещей, пишет китайское издание Sina (перевод — inosmi.ru).

Россия — «излюбленный» регион многих астрономических явлений. Например, Тунгусский феномен 1908 года и падение метеорита в Челябинске в 2013 году. Тунгусский феномен — это взрыв, вызванный падением метеорита. Взрыв произошел в самом центре необъятной России, недалеко от реки Тунгуска Эвенкийского автономного округа в Сибири.

По оценкам того времени, мощность взрыва составила 20 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что равнозначно тысяче атомным бомб, одновременно взорванных в Хиросиме. Это самый мощный взрыв в истории человечества. Поскольку большая территория Сибири в то время была не заселена, то это не привело к серьезным человеческим жертвам или материальным потерям, но было сожжено почти 80 миллионов деревьев на 2150 квадратных километрах.

Это событие было зафиксировано в истории и привлекло внимание как многих ученых, так и простых обывателей. Существуют сотни теорий, объясняющих этот феномен: от падения метеорита до испытания по передаче энергии Николы Тесла. Однако причина взрыва до сих пор не раскрыта. До последующих поколений не дошли видеоматериалы об этом взрыве, да и письменных источников также очень мало. Стоит отметить, что отсутствие своевременного документирования обстоятельств катастрофы может привести к утрате какой-либо ключевой информации и даже к недостатку опыта, если в будущем произойдет подобный инцидент. Это могло быть связано с передачей информацией в то время или же убежденностью России в том, что подобное явление вряд ли снова произойдет. Действительно, трудно представить, что нечто подобное повторится в России спустя 100 лет.

Несколько дней назад в Сегежском районе Республики Карелия внезапно появился светящийся объект, который быстро пронесся над населенным пунктом и пересек Тихий океан, оставив после себя полосу яркого света. Согласно видеоматериалам, все длилось около шести секунд. Впоследствии по поводу данного случая американские СМИ заявили, что это может быть предупреждением о серьезном природном катаклизме. До сих пор в России не произошло ни одной катастрофы. Согласно данным аналитиков, существует определенная связь между текущими бедствиями в мире и подобными предзнаменованиями. Таким образом, возможно, в будущем Россия столкнется с катастрофой.


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