«Гол+пас» Пинчука помогли «Кингстону» разгромить «Флинт» Оксентюка и Колячонка 1.03.2020, 10:09

ВИТАЛИЙ ПИНЧУК

Белорусские хоккеисты сошлись в поединке в OHL.

"Кингстон" праздновал победу над "Флинтом" в выездном матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио со счетом 6:1, сообщает pressball.by. Форвард гостей Виталий Пинчук забросил шайбу, отдал результативную передачу, исполнил три броска и заработал коэффициент полезности "+2".

Нападающий гостей Евгений Оксентюк бросил в створ пять раз и завершил поединок с показателем полезности "-3". Его партнер по команде защитник Владислав Колячонок зафиксировал идентичный коэффициент.

Пинчук в нынешнем сезоне набрал 32 (11+21) балла в 50 встречах при показателе "-10". В копилке Оксентюка 74 (32+42) очка в 55 матчах при "+13". На счету Колячонка 32 (11+21) пункта в 50 играх при коэффициенте "+20".

"Сагино" на домашней площадке разгромил "Гамильтон" — 8:2. Защитник хозяев Илья Соловьев результативными действиями не отметился. Всего в нынешнем сезоне на счету белоруса 38 (5+33) очка в 50 играх при "+37", отмечает официальный сайт ФХБ.