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Привет Каранику

1
  • Виктор Горбачев
  • 1.03.2020, 10:29
  • 4,027
Привет Каранику

Во что «экипированы» белорусские врачи для борьбы с коронавирусом.

Передайте привет Каранику. Ну, министу здравоохранения. Если у кого есть он в товарищах, аль друзьях, аль в соседях, передайте ему привет. Обязательно.

Покажите ему готовность медперсонала Беларуси к борьбе с коронавирусом. И да, это не «польская фальшыука». Это наши дни и выезд именно по коронавирусу. Они готовы так, как и вся страна. Все на самотек и в …пе. Большой.

Покажите ему это и тыкните. Хоть куда тыкните.

И пусть не говорит вслух про готовность всех и наличие всего. Иногда лучше промолчать. Ну, в одной же стране живем и все видим.

Сколько можно уже делать из народа дураков и врать. Чай не на Марсе живем.

И да, покажите ему хотя бы для образца, что носят в данной ситуации в Китае. А то кричат на весь мир, что гуманитарную помощь оказываем Китаю тоннами, а как себе? Позорище полное.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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