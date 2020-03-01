Миллиардер Том Стейер вышел из президентской гонки в США 1.03.2020, 10:33

ТОМ СТЕЙЕР

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На праймериз в штате Южная Каролина политик набрал 11,4 %.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии завершил свою предвыборную кампанию. Миллиардер из Калифорнии Том Стейер сообщил, что прекращает участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США, передает CNN.

Стейер связал свое решение с низким рейтингом в первычных президентских выборах в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде.

"Я говорил, если не увижу путь к победе, то приостановлю свою кампанию. И, честно говоря, я не вижу пути, по которому могу выиграть президентство", – сказал Стейер.

В прошедшем туре Демократической партии в штате Южная Каролина Том Стейер набрал 11,4 %. Фаворитом стал бывший вице-президент США Джо Байден. У него 50%. Вторым, но с большим разрывом, идет сенатор Берни Сандерс (19,3%). Отметим, что ранее Сандерс лидировал на праймериз демократов.

Том Стейер заявил о поддержке кандидата в президенты, которого в результате выдвинет партия.

"Любой демократ в миллион раз лучше, чем действующий глава государства Дональд Трамп", – уверен Том Стейер.

Калифорнийский магнат Стейер начал предвыборную гонку в июле 2019 года. На кампанию он потратил около 191 млн долларов.

Напомним, президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).