Блогер «Серый кот»: Вместе мы добьемся большего! 1 1.03.2020, 11:40

Дмитрий Козлов

Появился полный текст манифеста солидарности Дмитрия Козлова с белорусскими политзаключенными.

Активист и блогер Дмитрий Козлов, известный под именем "Серый кот" призвал к солидарности со своим коллегой Алесем Круткиным. Свое обращение он выложил на YouTube.

- До сих пор за решеткой находится наш коллега, блогер, активист, поэт Алесь Круткин, - говорит Дмитрий Козлов. - Первый свой административный арест он получил за участие в акции в поддержку независимости 20 декабря. Затем суд Витебска добавил ему еще 15 суток за расклейку наклеек. Однако и этого им показалось мало. Сейчас он находится в ИВС города Витебска, где сидит свои третьи 15 суток.

Я считаю, что это не нормально как с моральной стороны, так и с правовой. Человек не может находиться под административным арестом более 25 суток. Я вообще не беру в учет то, что активист осужден за свои политические взгляды. Именно поэтому я призываю всех поддержать Алеся Круткина.

Я считаю, что данный акт является ничем иным, как политипическим давлением на Алеся Круткина, как и на всех тех, кто думает не так, как приказывает эта система. Всех свободных людей, которые борются в Беларуси против диктатуры. Именно поэтому я, как и другие блогеры, призываю освободить Алеся Круткина как можно быстрее и прекратить оказывать на него политическое давление. Также я призываю освободить всех политических заключенных, которые в данный момент находятся в ИВС, тюрьмах, колониях Беларуси, ЛТП. Свободу Святославу Барановичу! Свободу Алесю Юркойцю! Свободу Илье Воловику! Свободу Михаилу Жемчужному! Свободу Тарасу Авотарову! Свободу Никите Емельянову! Свободу Ивану Комару! Свободу политическим заключенным!

Обращаюсь ко всем, кто смотрит данное видео. Если вы неравнодушны к данной тематике и тоже считаете, что политических заключенных в Беларуси надо освободить, я призываю всех репостить это видео, ставить лайки, ставить лайки, подписываться на канал, записывать подобное обращение самим, выходить с плакатами в поддержку политических заключенных в Беларуси. Вместе мы добьемся большего.

Гласность и солидарность делают свое дело. Точно так, как они выпустили меня и остальных политиков, и блогеров - они освободят Алеся Круткина. Мы уже видим подвижки в деле Михаила Жемчужного. Тоже самое будет если и остальные будут действовать. Вместе мы победим. Вместе – мы сила!