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Ученые выяснили, почему организм человека начинает вырабатывать алкоголь

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  • 1.03.2020, 12:33
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Ученые выяснили, почему организм человека начинает вырабатывать алкоголь

Есть несколько причин.

У пожилой американки много лет в мочевом пузыре синтезировался алкоголь. Пьяной она себя не чувствовала, однако все закончилась циррозом печени, и понадобилась пересадка органа. Ранее фиксировались случаи образования алкоголя в желудках пациентов, которые по несколько лет не трезвели. РИА Новости разбирается, почему организм человека вырабатывает этанол и можно ли избавиться от такой внутренней пивоварни.

Пивоварня в мочевом

В 2019 году 61-летняя женщина, страдающая диабетом и циррозом печени, ожидала пересадки нового органа. Но при обследовании в Пресвитерианском госпитале Медицинского центра Питтсбургского университета (США) в образцах ее мочи нашли следы этанола. Врачи заподозрили у пациентки алкогольную зависимость и решили отказать ей в трансплантации.

Однако дополнительные анализы выявили странное несоответствие: в моче этанол присутствовал, а вот его метаболитов — этилглюкуронида и этилсульфата — в крови не было. Это подтверждало уверения пенсионерки, что она уже много лет не притрагивается к спиртному. Кроме того, в ее моче специалисты обнаружили большое количество глюкозы и дрожжевых грибов Candida glabrata.

Последние считаются природным аналогом пивных дрожжей. А значит, они вполне могли перерабатывать имеющийся в организме сахар в алкоголь, предположили медики. Тем более что ранее уже описывался похожий случай, но тогда повышенное содержание этанола в моче нашли у уже умершей пациентки. Она также страдала диабетом.

Специалисты пришли к выводу, что Candida glabrata поселились в мочевом пузыре пожилой американки, что привело к развитию алкогольного цирроза печени. Однако лечение противогрибковыми препаратами особого эффекта не принесло. Тем не менее на пересадку новой печени пациентка теперь может рассчитывать.

Пьян без вина

Синтезировать этиловый спирт в теле человека способны не только Candida glabrata. Ученые выделяют с десяток микроорганизмов, которые при определенных условиях начинают стимулировать выработку алкоголя прямо во внутренних органах. Чаще всего это происходит в кишечнике, а главными виновниками становятся грибки Saccharomyces cerevisiae и бактерии Lactobacillus fermentum и Weissella confusa.

Когда они образуют слишком много этанола, у человека развивается так называемый синдром автоброжения. Он сопровождается головокружением, тошнотой, сухостью во рту и другими признаками, характерными для опьянения. Кроме того, у таких пациентов в крови присутствует этиловый спирт. Поэтому на протяжении многих лет их считают запойными алкоголиками и не пытаются лечить правильно.

Бактерии Klebsiella pneumoniae, Weissella confusa и дрожжи Saccharomyces cerevisiae чаще всего виноваты в развитии "синдрома автоброжения", считают специалисты

Так произошло с 46-летним американцем, который после еды всегда сильно пьянел, хотя к спиртному не притрагивался. Однажды его даже арестовали за вождение в нетрезвом виде. Пытаясь доказать свою правоту, мужчина обратился к врачам. Те, в свою очередь, обнаружили в его крови не только повышенное содержание алкоголя, но и огромное количество Saccharomyces cerevisiae — пивных дрожжей. Грибы перерабатывали в этанол углеводы, поступающие в желудок пациента вместе с едой. Оттуда этиловый спирт проникал в кровь, и этого было достаточно, чтобы мужчина опьянел.

Пациенту назначили курс противогрибковых препаратов и пробиотиков, и уже через полгода он выздоровел. Как считают ученые, "синдром автоброжения" возник у него после приема антибиотиков.

Не только грибы

Похожие симптомы и повышенное содержание дрожжей в организме были зафиксированы еще у двоих американцев. Первый — пожилой мужчина, которого почти десять лет мучили непонятные приступы алкогольного опьянения. Врачи согласились его обследовать только после 24-часового наблюдения, в ходе которого убедились, что он действительно не пил ничего горячительного. Правильно подобранная противогрибковая терапия помогла ему вернуться к нормальной жизни.

Второй случай — 25-летний пациент с такими же многолетними проблемами. Жена отправила его к врачам, только убедившись, что муж не употребляет тайком спиртные напитки. Бедняге также помогли противогрибковые препараты. Но чтобы избежать рецидивов, oн теперь всю жизнь должен придерживаться специальной низкоуглеводной диеты.

А вот 27-летнему китайцу, также страдающему "синдромом автоброжения", противогрибковая терапия не помогла. Как выяснили исследователи, в его организме за синтез алкоголя, скорее всего, отвечала кишечная бактерия Klebsiella pneumoniae. Концентрация этих микроорганизмов в его желудке была почти в девятьсот раз выше нормы.

В результате в его крови после сладких безалкогольных напитков фиксировался высокий уровень этанола, характерный для людей в состоянии сильного опьянения. Кроме того, печень мужчины содержала жир и была воспаленной, как у хронического алкоголика. Чтобы покончить с постоянным опьянением, пациенту пришлось пропить назначенные антибиотики и отказаться от сладкой газировки, которую он так любил.


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