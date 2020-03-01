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«В СНГ масок нет уже полтора месяца»

  • 1.03.2020, 12:39
«В СНГ масок нет уже полтора месяца»

Как коронавирус поднял цены на медицинские товары.

Первый зарегистрированный в Беларуси случай заражения коронавирусом взвинтил цены на медицинские маски. То же самое произошло и в других странах, где обнаружили SARS-Cov-2, сообщает «Белсат».

На deal.by из 99 предложений медицинских масок только в 12-ти есть пометка «в наличии». Цены колеблются от Br 0,85 до Br 3. Иногда продавцы предлагают приобретать маски «на заказ», но в этих случаях речь идет о крупных оптовых партиях (100 000 – 200 000 штук).

«В СНГ масок нет уже полтора месяца. Все идет на Китай. Я покупаю в России, так как белорусские производители масок не справляются. Теперь я продаю упаковку из 50-ти масок за Br 60. Полтора месяца назад цена была Br 4», – рассказал в разговоре с Belsat.eu один из минских оптовых продавцов медицинских масок.

На tabletka.by цены на маски колеблются от Br 0,08 в аптеке в деревне Забелышин Хотимского района до Br 0,69 в аптеке №113 в Молодечно.

«Маски мы продали еще вчера в первой половине дня. Завоз у нас по средам, но будут ли маски – неизвестно», – сообщила Belsat.eu работница витебской аптеки на Пушкина, 6.

Приблизительно такой же ответ мы получили в Слуцке, Полоцке и нескольких минских аптеках.

Цены медицинских масок на kufar.by колеблются от Br 0,21 до Br 2.

В Польше коронавируса пока нет, но цены на маски здесь космические. Например на olx.pl и allegro.pl (аналоги kufar.by) обычные медицинские маски продают за 0,5-3 €.

По информации Федеральной антимонопольной службы России, цена медицинской маски в Москве в среднем выросла на 900% (данные по состоянию на 17 февраля). Ранее Минздрав РФ сообщил, что рассматривает возможность «заморозить» цены на медицинские маски.

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило kp.by, что утром 29 февраля со складов «Белфармации» в минские аптеки завезли 100 0000 многоразовых масок. А в понедельник, 2 марта, ожидается поставка еще 1 млн масок.

Также ведомство напоминает, что маска не гарантирует 100-процентной защиты от острых респираторных заболеваний, и коронавируса в том числе, а нужна для заболевших и медиков. Минздрав просит не поддаваться панике и не скупать маски по завышенным ценам.


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