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Трамп: Я лично встречусь с лидерами Талибана

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  • 1.03.2020, 12:42
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Трамп: Я лично встречусь с лидерами Талибана

Президент США намерен работать над расширением мирного соглашения по Афганистану.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами движения Талибан в "недалеком будущем". Об этом он сообщил сегодня, комментируя мирное соглашение с талибами, передает Reuters.

Трамп не уточнил, где он будет встречаться с лидерами Талибана.

Сделку с Талибаном уже раскритиковал экс-советник Трампа по нацбезопансоти Джон Болтон, заявив, что легитимизация талибов "даст неверный сигнал террористам из ИГИЛ и Аль-Каиды, а также врагам Америки". Трамп критику отверг, сказав, что никто не должен критиковать мирное соглашение после 19 лет войны.

США начали войну в Афганистане после атаки террористов 11 сентября 2001 года. Талибан борется с американскими присутствием в стране. В войне погибли более 3500 военнослужащих США и их союзников, также погибли десятки тысяч афганцев. Война обошлась США в $2 трлн.

Сегодня США и Талибан подписали мирное соглашение. Количество американских солдат должно быть сокращено с 13 000 до 8600 человек. Однако Трамп заверяет, что США смогут вернуть войска в случая срыва договоренностей.


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