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«Покупатели у нас хитрые»: кассир гипермаркета рассказала правду о своей работе

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  • 1.03.2020, 12:50
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«Покупатели у нас хитрые»: кассир гипермаркета рассказала правду о своей работе

Откровенные признания сотрудницы торговой сети в маске.

Героиня рубрики «Без лица» на сайте onliner.by ушла с работы на рынке и сидит за кассой около пяти лет. Женщина объясняет, почему на ценнике мы видим одну стоимость товара, а в чеке — другую. Она отвечает на один из самых главных вопросов покупателей любого гипермаркета: почему всегда работает так мало касс? Оказывается, кассирам нельзя выходить в туалет, их бесит грубое обращение покупателей и халатность руководства.

В моем магазине половина товаров пробивается по кодам. Для кассира это очень сложно, потому что фрукты, овощи, конфеты, печенье и заморозку нужно вбивать вручную. Чтобы посчитать хлеба и булочки, нужно ввести тринадцать цифр. Извините, товарищи руководители, но это вообще как? Разве сложно сделать их поменьше?

Покупатель не знает, какой вес товара он несет на кассу и какая будет цена. Например, конфет, овощей или фруктов. Иногда человек не видит цену, которая пробивается в чеке. Выходя за кассу, он смотрит чек и видит: цена (за килограмм) не соответствует указанной на ценнике. Это происходит, потому что ценники не меняются вовремя — катастрофически не хватает работников, девочки не успевают все делать. Овощи вывозятся [в торговый зал], а потом уже только появляются ценники. Покупатель видит красивый товар и приносит его на кассу. А я сижу и не знаю, что мне делать. Бежать и искать коды у администратора и продавца? То есть кого поймаю, у того и спрошу. Мне непонятно, зачем выкладывать неакционный товар с акционным ценником. Мы пытались говорить с администраторами, покупатели периодически пишут жалобы, но ничего не меняется.

Кассиром на самом деле работать сложно. Во-первых, нужно четко сдавать кассу: все недостачи, естественно, выплачивает кассир. Во-вторых, нас лишают премий, если мы часто пишем объяснительные за неправильно пробитый товар, плюсы и минусы по кассе в конце рабочего дня, опоздания с перерывов, обеда и за перекуры. Сумма составляет от 20 до 50 долларов.

Но бывает и 150 долларов — за тайного покупателя. Мы не знаем, кто он, но у него есть аудио- и видеозапись. По регламенту, сидя на кассе, я обязательно должна поздороваться, предложить пакет и какие-то непонятные супертовары. За последние я не получаю ни копейки премии — просто сижу и втюхиваю. В конце я должна сказать: «Спасибо за покупку, приходите к нам еще».

Зарплата кассира может составлять 400 долларов. С подработками — 450—500. Никаких социальных льгот нет. Я думаю, текучка кадров происходит из-за отношения руководства и тяжелой работы. Ну и не всегда справляются люди: приходят, а ничего не получается, им тяжело.

Одна из проблем у кассиров — выход в туалет. Нам руководство сказало: в Литве в каком-то году вообще выдавали памперсы. Но, извините, мы находимся в двадцать первом веке, зачем вообще об этом говорить? Я должна спокойно выходить в туалет, потому что это мое здоровье. Не просить, не унижаться, ведь это нормально — мы все люди.

Иногда я покупаю продукцию своего магазина, ведь порой забываю взять с собой что-то на перекус. Но с осторожностью, скажу честно. Не сказать чтобы сильно, но чуть-чуть не доверяю. Потому что пару раз из-за нее сбегала в туалет, хотя девочки за прилавком стараются давать мне что-то свеженькое. Но у покупателей наша продукция пользуется популярностью, они ее хвалят. О том, что происходит в отделе собственной продукции, не знаю, но у меня на кассе и на кухне для персонала тараканы были.

Естественно, покупатели воруют. Лично я находила обрезки колбасы, заброшенной в зале. Покупатели у нас хитрые: могут и колбасу своровать, и покушать булочек, и попить напитков и поставить обратно. Всю недостачу высчитывают из нашей зарплаты.

Почему работает мало касс? Не хватает работников. По-моему, по всей стране. Есть даже организации, которые предоставляют наемных работников — люди приезжают из разных областей. Но у нас есть несколько старших кассиров, которые могли бы садиться на кассу и подменять обычных. Хотя старшие кассиры не всегда хотят это делать.

Отношение руководства к работникам какое-то непонятное. Сеть огромная, но даже на праздники нас никто не поздравляет. Вокруг все организации поздравляют своих сотрудников, а у нас никакой корпоративной этики нет вообще.

Хотелось бы обратиться к покупателям, чтобы они вели себя сдержанно и не грубили. От кассира на самом деле зависит очень мало. Я всего лишь выполняю свою работу по регламенту и никуда не спешу. Хотя многие покупатели, приходя в магазин, куда-то торопятся. Дорогие покупатели, это ваши проблемы. Приходите в магазин немножко пораньше и закупайте свои шашлыки и спиртное, но не нужно свою злость срывать на кассирах.

Несмотря ни на что, я, конечно, люблю свою профессию. В торговле я очень много лет и знаю, что есть очень много хороших покупателей. Я стараюсь видеть только хорошее: мне нравится, когда покупатели культурные и вежливые, когда они поздороваются и пожелают тебе хорошего дня.

Чтобы улучшить работу кассира, нужно не трепать его нервы. Когда бегают руководители — старшие кассиры — и носят тебе объяснительные в рабочее время, ты начинаешь нервничать и переживать. Это отражается и на покупателе, и на тебе, и на деньгах в кассе. То есть это недостача в конце дня, которую ты будешь выплачивать. Кассир должен спокойно выполнять свою работу.


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