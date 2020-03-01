Эрдоган против Путина: кто кого победит в Сирии? 2 1.03.2020, 12:58

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Фото: Getty Images

Кремль в ближайшее время будет скован Ближним Востоком.

Сообщения об очередном витке боевых действий в Сирии вновь приковали внимание к Ближнему Востоку. Они актуализировали страхи относительно вероятности "третьей мировой", которые едва успели схлынуть после американо-иранского обострения, случившегося буквально несколько недель назад. "Апостроф" решил разобраться в перипетиях противостояния Турции и России на "сирийском фронте".

Как россияне турок "кинули"

Вмешательство Турции в гражданскую войну в Сирии уже в течение нескольких лет является стабильным источником тревожных новостей. Одним из наиболее драматичных моментов стала турецкая военная операция на северо-востоке Сирии против курдских сил несколько месяцев назад. Закончилась эта операция "договорняком" между Москвой и Анкарой, который на Западе "встретили в штыки", а также крахом курдской автономии и усилением позиций диктаторского режима Башара Асада внутри Сирии. Более того, наметились серьезные изменения вектора Анкары: эксперты заговорили о расколе в отношениях между Анкарой и НАТО. Также многие эксперты обратили внимание на тот факт, что Турция начала сотрудничать с Россией, купив у нее стратегические комплексы ПВО. В свою очередь европейцы обложили Турцию санкциями, а в Вашингтоне сенаторы и конгрессмены гневно призвали Трампа наказать Эрдогана.

Впрочем, прошло немного времени, и русские поступили с турками так, как привыкли поступать с "друзьями" - воспользовались слабостью, воткнув нож в спину. Войска диктаторского режима Башара Асада, управляемые российскими штабистами и при поддержке российской авиации, начали наступление на контролируемые протурецкими силами территории вблизи города Идлиб. Как и ожидалось, это наступление похоронило достигнутые между Анкарой и Москвой договоренности.

"Именно Российская Федерация несет ответственность за очередное обострение. С точки зрения Турции, были определенные договоренности о разграничении сфер влияния и создании зоны деэскалации. Но Дамаск при поддержке Москвы и частично Тегерана нарушил договоренности, гарантом которых была Россия. Фактически, россияне увидели, что турки рассорились с европейцами и американцами, и решили, что Турции никто не поможет, и можно ее "пробросить", - рассказал в комментарии "Апострофу" главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Конечно, затяжными боями правительственных сил и повстанцев на десятом году войны в Сирии никого не удивишь. Но проблема в том, что начало "перепадать на орехи" и собственно турецким военным, как могли помогали Сирийской Национальной Армии сдерживать наступление сил режима Асада. Ситуация достигла апофеоза в четверг ночью, когда в результате авиаудара "сирийских" (а с очень высокой вероятностью - российских) самолетов погибло около 30 турецких солдат . Ключевым моментом является то, что Турция информировала Россию о том, на каких позициях находятся ее военные, чтобы избежать авиаударов по ним. Но Москва проигнорировала турок. Или же вообще сознательно послала в атаку свои самолеты.

Турецкие солдаты в провинции Идлиб, Сирия

Фото: Getty images

Это событие обострило и без того крайне напряженную ситуацию. Ведь ранее Эрдоган объявил ультимативное требование к Дамаску убрать свои войска за линию разграничения до конца февраля. После ночного авиаудара в регионе запахло серьезной войной.

Встанет ли НАТО на защиту Турции?

После авиаудара турки решили не церемониться с сирийцами, и на полную активизировали свою артиллерию и РСЗО, а также впервые с момента вторжения в Сирию задействовали свою ударную авиацию и беспилотники. "Военная операция, обещанная Эрдоганом, фактически уже началась. И это переводит конфликт на более высокий уровень. Все идет к прямому военному столкновению между Россией и Турцией. И если сирийцы не отступят - а это мы узнаем в ближайшее время, то Турция начнет масштабное наступление. Какое может если не переломить ход войны, то значительно усложнить планы россиян", - выразил уверенность в разговоре с "Апострофом" директор института Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Пикантным" моментом военного противостояния между Турцией и Россией вместе с ее "карманным" диктатором Асадом является то, что несмотря на все ссоры Турция остается действующим членом НАТО, прямым военным союзником США и крупнейших стран Европы. И, как известно, все члены НАТО должны вступить в войну в случае нападения на одного из своих членов.

Но атака на турецкие войска в Сирии не может стать причиной для задействования пункта 5 основополагающего договора НАТО. Дело в том, что турецкое военное вторжение в Сирию не получило одобрения ни от одной международной структуры, в том числе и НАТО, и формально турки находятся в Сирии в качестве оккупантов. А потому не могут рассчитывать на поддержку "натовских" сил.

Кроме того, турки сами себе серьезно напакостили договоренностями с Москвой, а также "палками в колеса" Западу на последнем саммите НАТО. Учитывая это, в Брюсселе не слишком горят желанием "вписываться" за Турцию, и пока ограничиваются заявлениями и призывами, в которых звучат пустые слова по поводу обеспокоенности сложившейся ситуацией.

Тем не менее, не стоит полностью списывать НАТО со счетов, ведь в случае развертывания конфликта и правильных шагов Эрдогана, Запад просто не сможет остаться в стороне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал Турцию

Фото: Getty images

"У НАТО сейчас не так много вариантов. В такой ситуации они просто вынуждены поддержать Турцию. Модальность этой поддержки может быть разной. Но Анкара получит максимум от того, что может дать Альянс, не вступая в прямое столкновение с Россией", - убежден Игорь Семиволос.

Прочь от Москвы

Возможно ли прямое противостояние Анкары и Кремля сейчас? Несмотря на "бряцание оружием" в Турции прекрасно понимают, что военное противостояние с войсками сирийского режима и его российскими и иранскими друзьями обернется для Турции очень серьезными последствиями. Эрдоган, похоже, уже ведет хитрую дипломатическую игру: об этом свидетельствует очень осторожный тон турецких заявлений, где весь негатив сыпется на Сирию, а роль России всячески игнорируется. Поэтому главные усилия Турции стоит ожидать не столько на поле боя - хотя активные бои и обмен ударами продолжатся - а за столом переговоров.

Заставить Москву прекратить наступление дипломатическими методами Анкара сможет только чувствуя за спиной серьезную поддержку Вашингтона. Фактически сейчас для Эрдогана наступило время пожинать плоды своей противоречивой политики балансирования между глобальными игроками. Сделав полный оборот, колесо международной политики возвращает Турцию туда, где она была с самого начала - в ряды союзников США. "То, что мы наблюдаем в Идлибе, - это конец внешней политики президента Эрдогана, полный крах попыток балансировать между Вашингтоном и Москвой. И какие бы у него не оставались рычаги в переговорах с русскими, они своими действиями неизбежно толкают Турцию в объятия Вашингтона", - пояснил дипломатический корреспондент ВВС Джонатан Маркус.

Действительно, в Турции уже начали обсуждать отмену введения на боевое дежурство недавно приобретенных в России комплексов С-400 - а именно покупка этих комплексов была одним из главных "камней преткновения" в американско-турецких отношениях. Не отстает и Вашингтон. В частности, спецпредставитель США в Сирии Джеймс Джефри объявил о поддержке Турции со стороны США. Конечно, американцы отмечают, что речь идет о дипломатической, а не военной поддержке. Но как раз это (ну, и, возможно, согласие на продажу пары-тройки комплексов Patriot для защиты от российской авиации) и нужно сейчас Анкаре.

"Если Турция успешно привлечет поддержку со стороны США, может сложиться новая стратегическая ситуация, которая будет служить интересам как Турции, так и США. Ведь американцам, в свою очередь, нужна поддержка Турции в санкционной политике против Ирана. И сейчас как раз пришло время для таких шагов", - отметил директор Института востоковедения имени А. Ю. Крымского Александр Богомолов.

В целом, отмечают эксперты, в Сирии война между Турцией и Москвой с ее дамасской марионеткой фактично уже идет полным ходом. Просто, согласно современной моде, она завернута в обертку "гибридности", и основными ее силами являются "прокси"-армии сторон конфликта. Для нас важно, что это все больше заставляет Россию отвлекать свои и так не безграничные ресурсы на то, чтобы решать свои вопросы на Ближнем Востоке. В случае же эскалации конфликта в Сирии (а по некоторым данным, турецкие военные уже уничтожили несколько дорогих зенитно-ракетных комплексов "Панцирь"), Кремлю придется бросать все силы на то, чтобы позорно не "слить" Асада. Украине же остается надеяться, что Москва как можно сильнее увязнет на "сирийском фронте", что, в свою очередь, лишит ее времени и сил заниматься провокациями на Донбассе...