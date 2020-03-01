Активистка из Ивья: Хочу освободить страну от политической дискриминации 3 1.03.2020, 13:11

ИРИНА ДАВИДОВИЧ

Ирина Давидович обратилась в Комитет ООН по правам человека.

29 февраля активистка Объединенной гражданской партии (ОГП) Ирина Давидович подала индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне политик заявляет о дискриминации по политическим мотивам, сообщает «Гомельская весна».

Пройдя все внутренние средства защиты, жительница райцентра Ивье (Гродненский регион) через Комитет ООН по правам человека продолжает доказывать нарушение во время избирательной кампании ее прав на свободу обращения к избирателям и применение к ней политической дискриминации. А когда политик стала защищать права в судах, ей отказали в апелляции, что является прямым нарушением права на справедливый суд.

Суть подымаемых экс-кандидатом проблем в том, что во время так называемых «парламентских выборов» местная телерадиокомпания «Гродно» отказалась транслировать ее обращение к избирателям, заявив о разжигании социальной розни. А когда кандидат в депутаты обратилась к народу через Интернет в соцсетях, окружной избирком тут же выписал ей «красную карточку», объявив официальное предупреждение.

Ирина Давидович заявляет, что ее видео обращение содержало критику действующей власти. Она также говорила об импичменте Лукашенко и по этой причине его не пустили в эфир. Нейтральные телевыступления ее двоих соперников были показаны на областном ТВ.

«Я обвинила власть в превращение людей в рабов, а мне в ответ - ты оскорбила весь белорусский народ! Я заявила, что Островецкая АЭС строится кривыми руками, а мне отвечают – ты оскорбила рабочих-строителей! Прошли выборы, ни белорусский народ, ни рабочие-строители каких-либо претензий мне не предъявили», - заявляет политик.

Руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб, правозащитник Леонид Судаленко уверен, что в деле экс-кандидата имеет место нарушение права на участие в государственных делах через свободное избрание на выборах, права на свободное обращение кандидата к своим избирателям, права не подвергаться дискриминации по политическим мотивам и право на справедливый суд.

«Кейс Ирины Давидович является отличным примером отношения белорусской власти к своим оппонентам во время выборов. Я вспоминаю ситуацию, когда меня, «кандидата в депутаты» чиновники вместе с избирателями отправили на так называемый гомельский «Банголор». Через жалобу в Комитет по правам человека мы изменили эту ситуацию и сейчас кандидаты встречаются с избирателями в удобных местах. Мы обязательно освободим страну и от политической дискриминации» - подчеркнул юрист.

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года кандидат в парламент от ОГП Ирина Давидович заявила, что только отставка Александра Лукашенко и честные выборы смогут изменить ситуацию в стране к лучшему.

«Я за сменяемость власти, так как «парламент», который подчиняется Лукашенко, и, конечно, сам Лукашенко не способны принести положительные изменения. За 25 лет в этом убедились все, кто не был приближенный к провластному корыту. Только отставка Лукашенко и честные выборы смогут изменить к лучшему ситуацию, которая сложилась в стране», - подытожила тогда Давидович.