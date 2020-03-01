Неизвестные забросали краской суд, который выносил приговор Комару и Емельянову 11 1.03.2020, 14:08

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Фото: «Радыё Свабода»

На здании видны следы красной краски.

Активист анархистского движения передал «Радыё Свабода», что в чатах анархистов рассказывают: кто-то забросал краской суд Советского района Минска. Днем 1 марта на здании действительно видны следы красной краски.

Кто забросал здание краской, не сообщают.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Именно суд Советского района 12 февраля приговорил анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима за якобы «два эпизода нанесения ущерба зданиям».

Их признали «виновными» в том, что:

в здание Минского городского суда бросили лампочку с красной краской - никто не пострадал, ущерб оценили в 143 рубля, ущерб был компенсирован;

в здание СИЗО на улице Володарского пытались бросить «коктейль Молотова» - никто не пострадал, жидкость разлилась под дверью и загорелась, ущерб оценили в 1,48 рубля, ущерб был компенсирован.

Обоих активистов признали политически заключенными .