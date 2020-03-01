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Месть Эрдогана: появилось видео мощных ударов Турции по противникам в Сирии

  • 1.03.2020, 14:59
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Месть Эрдогана: появилось видео мощных ударов Турции по противникам в Сирии

Новые удары были нанесены в провинции Идлиб.

После нанесения очередных авиаударов по территории сирийской провинции Идлиб президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о потерях, которые понесли правительственные войска режима Башара Асада, которого поддерживает Россия.

Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, передает apostrophe.ua.

"Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих", - цитирует агентство высказывание турецкого президента, который отметил, что, по состоянию на 29 февраля, уничтожено уже свыше 2100 сторонников режима сирийского диктатора Башара Асада.

Реджеп Эрдоган подтвердил уничтожение турецкими войсками складов с химическими веществами – вероятными компонентами для химического оружия. "Нас вынудили, теперь сами же ответят за последствия", - прокомментировал турецкий лидер.

Видео авиударов, которые нанесли накануне вечером турецкие войска, были опубликованы в соцсетях.

Стало известно также об увеличении потерь в турецкой армии. По последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в результате авиаударов в Идлибе, возросло до 36.

Реджеп Эрдоган также сообщил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, он потребовал от России уйти с дороги Турции.

"Я открыто спросил у Путина: что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции", - подчеркнул турецкий лидер.

27 февраля войска Асада (возможно, российская авиация) нанесли удар по турецким силам в провинции Идлиб, в результате которого погибло 33 турецких солдата. В ответ на это Турция начала массированные удары по позициям войск сирийского режима.


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