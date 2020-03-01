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Белорус Сергей Бочарников выиграл второе золото ЧЕ по биатлону

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  • 1.03.2020, 15:11
Белорус Сергей Бочарников выиграл второе золото ЧЕ по биатлону

В драматичной борьбе наш спортсмен опередил норвежца Лагрида.

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золотую медаль гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах, сообщает tut.by.

Бочарников (0+0+0+2) стартовал пятым, но за счет идеальной стрельбы пришел на последнюю стрельбу с минутным преимуществом. Там Сергей промахнулся дважды, но все равно ушел с полуминутным преимуществом над Стурлой Холмом Лагридом (1+0+0+1). Норвежец на последнем круге предпринял атаку и почти догнал Бочарникова, но все-таки белорус удержал лидерство.

Третье место занял еще один норвежец Сиверд Гутторм Баккен (0+0+0+1). Отметим, что Лагрид стартовал лишь 12-м, а Баккен — 20-м.

Для Сергея Бочарникова это второе золото чемпионата Европы. Ранее он победил в суперспринте.

Максим Воробей поднялся с 34-го места на 13-е, Антон Смольский откатился с 7-го на 15-е, Роман Елетнов взобрался с 57-го на 17-е, Виктор Кривко — с 48-го на 40-е.


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