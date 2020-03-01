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Названы лучшие продукты для укрепления иммунной системы

  • 1.03.2020, 15:18
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Названы лучшие продукты для укрепления иммунной системы

Рекомендации немецкого диетолога.

Сейчас - самое время укреплять иммунную систему. И сделать это можно при помощи ряда продуктов, рассказала focus.de рассказала немецкий диетолог Ева-Мария Фом Брух.

Шпинат - прекрасный продукт, богатый витамином А. В нем также много железа.

Морковь, кроме витамина С, также содержит много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие.

В рыбе, как известно, присутствуют витамины группы В, цинк, селен.

Орехи и семена содержат витамин Е, цинк, селен и медь.

Капуста зимой обеспечивает наш организм витаминами А и С, а также селеном.

В картофеле содержатся калий и витамин С.


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