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Активисты в Бресте потребовали публичных извинений от российского профессора

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  • 1.03.2020, 15:23
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Активисты в Бресте потребовали публичных извинений от российского профессора

Требование будет передано консулу РФ.

Днем 1 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода «АйПауэр». Во время него шел сбор подписей под обращением генеральному консулу России в Бресте Юрию Конякину. Авторы и подписавшиеся под обращением через дипломата требуют, чтобы заместитель главврача ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге, преподаватель медицинской академии Кирилл Фридман публично извинился, сообщает «Брестская газета».

Напомним, в Бресте 20 февраля прошел круглый стол, организованный ООО «АйПауэр». На нем обсуждали воздействие аккумуляторного производства на окружающую среду и человека. Кирилл Фридман, приглашенный на мероприятие в качестве эксперта, в частности, заявил, что «завод нужно запустить, провести мониторинг качества атмосферного воздуха и на натурных данных определенных деревень сделать вывод: безопасно или нет. Это главная рекомендация по поводу вашего завода».

Возмущенные активисты считают это и другие его высказывания «недопустимыми», «циничными» и «антигуманными», основанными только на анализе представленного проекта. Вместе с тем они напоминают, что сейчас милиция проводит проверку о подлоге документов и, соответственно, недостоверности данных, на основании которых делались расчеты выбросов загрязняющих веществ.

«Российский ученый, профессор, врач, который по долгу службы и призванию должен стоять на защите здоровья человека и общественного здоровья в целом, предлагает, по сути, провести опыт-эксперимент со свинцом над 400-тысячным городом и живыми людьми, подобно тем медицинским экспериментам, которые проводили нацистские врачи над узниками концентрационных лагерей», – говорится в обращении.

Также его авторы заявляют, что своими высказываниями Фридман «порочит российскую науку» и научное звание, «вмешивается во внутреннее дело суверенного государства». Они ждут не только извинений от Фридмана, но и официального комментария руководителя научного института.

Вместе с обращением российскому послу, по словам активистов, будут переданы копии архивных документов, полученных из института Гувера в США, которые подтверждают, что нацисты планировали массовую стерилизацию населения свинцом и проливают свет на некоторые неизвестные факты из истории концлагеря Заксенхаузен.


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