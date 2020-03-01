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В Минске аномально быстро растут цены на квартиры

  • 1.03.2020, 17:04
В Минске аномально быстро растут цены на квартиры

Эксперт объяснил, что происходит.

Что происходит на столичном рынке недвижимости с начала 2020 года? Как меняются цены на квартиры в Минске в январе и феврале? Какова максимальная разбежка в стоимости проданных квартир? Об этом аналитик портала realt.by Артем Сахаревич рассказал в комментарии myfin.by.

– Мы видим, что с начала года цены на квартиры в Минске растут очень быстро. Если судить по объявлениям, то ежедневно средняя цена поднимается на 1 доллар за квадратный метр.Такой динамики мы не видели ни разу за последние 2 года. Этот рост пока не прослеживается в данных о реальных сделках, но, думаю, в феврале мы и здесь увидим аналогичную динамику.

Связано происходящее с тем, что спрос на квартиры в начале 2020 года оказался достаточно высоким. В январе купили более 900 квартир, в феврале, думаю, наберется более 1000. Это очень высокие цифры для начала года – рынок в январе-феврале обычно только приходит в норму после праздников, и сделок всегда мало. За последние 10 лет был только один год (2018-й), когда активность покупателей в первые месяцы была выше, чем сейчас.

Основная причина происходящего на мой взгляд – очередное снижение ставки рефинансирования, а также нестабильная ситуация с курсом доллара. Ставка опустилась до очередного минимума (8,75%), что позволяет выходить на рынок даже тем, кто имеет 25-30% от стоимости квартиры.

И поскольку рынок в настоящее время полностью зависит от кредитов, покупатели по-другому относятся к курсовым колебаниям. Раньше, когда ключевая роль в финансировании покупки отводилась сбережениям, при любом колебании курса на рынке недвижимости начинался ступор, сделки прекращались и все занимали выжидательную позицию – что будет дальше?

Сейчас, когда подавляющее большинство берет кредиты, курсовые колебания наоборот, даже подстегивают рынок. Во-первых, есть опасения, что объемы кредитования могут сократить, и покупатели стараются оперативно решить вопрос. Во-вторых, по опыту прошлых лет многие рассчитывают, что кредит будет быстрее обесцениваться при такой динамике курса. Как видим, цена квартиры в таких условиях не является ключевым фактором для принятия решения.

Многие застройщики уже повысили с начала года цены на 5-10%. Рынок сейчас очень разогретый, и может оставаться таким вплоть до конца весны.

Самая дорогая квартира, проданная в столице в начале года располагалась по улице Ратомской. За 279 квадратных метров отдали 448 тыс. долларов. Самая дешевая квартира – 30-метровая на улице Голубева – стоила 35 тыс. долларов.


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