закрыть
1 марта 2020, воскресенье, 19:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Предприятия-банкроты не заплатили работникам 20 миллионов рублей

1
  • 1.03.2020, 18:28
Предприятия-банкроты не заплатили работникам 20 миллионов рублей

Власти медлят с решением.

Председатель провластной Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда отметил, что все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплатам, и обычно источников для погашения задолженности у них нет, передает «Белсат».

Так, только организации, ликвидированные в 2019 году, остались должны работникам около Br 9 млн зарплаты и взносов в Фонд социальной защиты населения.

«С учетом долгов за предыдущие годы эта сумма составляет порядка 20 млн рублей. И мы понимаем, что эти честно заработанные деньги люди не получат, поскольку при ликвидации предприятия долги признаются погашенными», – заявил Орда.

По его словам, в Беларуси нет механизмов, позволяющих вернуть или компенсировать работникам их зарплату даже частично. В результате люди лишаются работы и заработка, теряют часть своего страхового стажа и не могут рассчитывать на достойную пенсию.

Председатель ФПБ отметил, что во многих странах созданы специальные фонды для выплаты зарплат работникам предприятий-банкротов. Организация предлагает ввести такие подходы и в Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип