Предприятия-банкроты не заплатили работникам 20 миллионов рублей 1 1.03.2020, 18:28

Власти медлят с решением.

Председатель провластной Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда отметил, что все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплатам, и обычно источников для погашения задолженности у них нет, передает «Белсат».

Так, только организации, ликвидированные в 2019 году, остались должны работникам около Br 9 млн зарплаты и взносов в Фонд социальной защиты населения.

«С учетом долгов за предыдущие годы эта сумма составляет порядка 20 млн рублей. И мы понимаем, что эти честно заработанные деньги люди не получат, поскольку при ликвидации предприятия долги признаются погашенными», – заявил Орда.

По его словам, в Беларуси нет механизмов, позволяющих вернуть или компенсировать работникам их зарплату даже частично. В результате люди лишаются работы и заработка, теряют часть своего страхового стажа и не могут рассчитывать на достойную пенсию.

Председатель ФПБ отметил, что во многих странах созданы специальные фонды для выплаты зарплат работникам предприятий-банкротов. Организация предлагает ввести такие подходы и в Беларуси.