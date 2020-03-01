Почему в Европе общественный транспорт становится бесплатным 6 1.03.2020, 19:02

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Это улучшает экологию городов и позволяет экономить их жителям.

В субботу многие СМИ вышли с заголовками «Люксембург стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом». Действительно, с 29 февраля за проезд в общественном транспорте этой страны – автобусах, трамваях и пригородных поездах – платить больше не надо, пишет «Салідарнасць».

Ни местным жителям, ни туристам. Однако Люксембург – не первая страна мира, начавшая экспериментировать с бесплатным транспортом: летом 2018 года плату за проезд на городских автобусных линиях отменила Эстония.

При этом в Таллинне общественный транспорт стал бесплатным ещё в 2013 году – правда, только для жителей города. Таллиннцы приобретают в местной налоговой специальную «зелёную карту» за 2 евро, подтверждающую, что они являются налогоплательщиками, и используют её как единый проездной.

До этого одна поездка стоила для них 1 евро, если приобретать билет заранее, и 1,6 евро, если покупать его у водителя. По подсчётам городской управы, семья из 4 человек после отмены платы за проезд стала экономить до 600 евро в год.

В отличие от Таллинна, в эстонских уездах, отменивших плату за общественный транспорт, бесплатным проездом могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов. Финансируется всё это из госбюджета.

Главная причина отмены платы за проезд – что в Люксембурге, что в Эстонии – желание разгрузить дороги от личных автомобилей и уменьшить пробки в городах. В том же Таллинне у конечных остановок общественного транспорта оборудованы парковки, где каждый может оставить автомобиль и передвигаться по городу на автобусе или трамвае. Парковка же в центре города стала платной и стоит около 1,5 евро в час. Это довольно быстро принесло свои плоды – таллиннцы вдвое чаще стали пользоваться общественным транспортом.

Ещё одной причиной такого решения для Эстонии стала непростая демографическая ситуация в сельской местности, где численность населения уменьшается, средний возраст проживающих в уездах жителей продолжает расти, и из-за этого остро стоит проблема нехватки рабочей силы. По мнению эстонских властей, бесплатный общественный транспорт должен повысить привлекательность уездов, создать условия для мобильности рабочей силы, дать возможность сэкономить местным рабочим.

Если эстонский и люксембургский эксперименты окажутся успешными, не исключено, что их почину последуют и другие европейские страны. Тем более, отдельные города уже включились в эту практику. К примеру, в 2018 году, вдохновившись таллиннским опытом, бесплатный проезд на общественном транспорте ввёл французский город Дюнкерк, после чего количество пассажиров на некоторых маршрутах выросло на 85%. Годом ранее бесплатный проезд для своих жителей ввёл французский городок Ньор – там число пассажиров увеличилось вообще на 130%.

В апреле этого года эксперимент по бесплатному проезду в общественном транспорте начнётся в германском городке Монхайм.

Может, и в Беларуси пора поэкспериментировать на эту тему? А то у нас только и умеют, что плату за проезд поднимать. Ни тебе экономии, ни тебе экологии.