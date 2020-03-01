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Минздрав проверит всех, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии

  • 1.03.2020, 19:13
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Минздрав проверит всех, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии

Проверят прибывших в нашу страну в период с 20 февраля.

Министерство здравоохранения приняло решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии в период с 20 февраля. Об этом сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения Юлия Бородун, пишет «Онлайнер».

— В связи с тем что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у одного из студентов Белорусского национального технического университета (БНТУ), прибывшего из Ирана, было принято решение перевести студентов университета на индивидуальное обучение. Ближайшее окружение студента из Ирана, а также часть студентов из группы, с которыми молодой человек вместе учился, имеющие признаки респираторной инфекции, доставлены в Минскую инфекционную больницу, у них взяты анализы, — говорится в сообщении.

— Другая часть студентов из группы, с которыми молодой человек вместе учился, без признаков инфекционного заболевания, помещена в Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под наблюдение на время инкубационного периода (14 дней). На сегодняшний момент лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у данных пациентов, — сообщает Минздрав. — Что касается всех остальных студентов и преподавателей БНТУ, а также лиц, прибывающих из вышеперечисленных стран, за ними осуществляется медицинское наблюдение (в том числе посещение на дому), по показаниям — обследование и госпитализация,

— В связи с тем что число белорусских и зарубежных граждан, которых необходимо обследовать и госпитализировать, увеличивается, было принято решение задействовать планы Министерства здравоохранения по размещению граждан с симптомами респираторных заболеваний не только в корпусах Минской инфекционной больницы, но и в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы №6, а также в некоторых областных учреждениях здравоохранения. Данные учреждения оснащены всем необходимым оборудованием и высококвалифицированным персоналом, — отмечает министерство. — В связи с расширением географии заболевания коронавирусом в 49 странах мира Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными принимаются меры по предупреждению завоза, своевременному выявлению и предупреждению распространения заболевания на территории страны.


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