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Армия Турции разрушила военный аэродром в Алеппо

  • 1.03.2020, 19:25
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Армия Турции разрушила военный аэродром в Алеппо

Повстанцы взяли под контроль несколько селений.

Вооруженные силы Турции разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Анадолу.

Отмечается, что этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен 29 февраля ударными БПЛА и артиллерией турецкой армии.

Сообщается, что после удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.

Также сообщается, что отряды умеренной сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии за последние сутки выбили сторонников Асада из девяти селений в Идлибе.

Отмечается, что под контроль оппозиции вернулись селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет, что "нейтрализовала" 309 военных.

РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.


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