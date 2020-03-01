«Ущерб от вас мы еще подсчитаем» 1.03.2020, 19:45

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Маразму российских чиновников в Крыму можно лишь подивиться.

Складывается впечатление, что их глупым выходкам нет предела. Они заняты совершенно абсурдными делами, пишет журналист Зарема Сеитаблаева для Крым.Реалии.

Судите сами. Крымские перебежчики с украинских высоких постов в Крыму в российские – после аннексии, начали 2020 год с подсчета «ущерба, нанесенного Крыму Украиной»! То есть они подсчитывают ущерб, который сами же нанесли Крыму?

По моему скромному мнению, вся вина Украины перед крымчанами в том, что допускала на высокие должности в Крыму вот этих будущих перебежчиков, которые служат лишь себе и в угоду себе перейдут на службу кому угодно, если им это будет выгодно и лишь бы сохранить свои должности. Причем, чем дольше они у власти, тем более алчны.

Вот, к примеру, что по этому поводу пишет крымский пророссийский блогер Александр Юрьев: «Никогда еще столько жадных упырей не было у власти в Крыму».

И это заявление сделано не на пустом месте. Например, урон природе Крыма за последние пять лет даже сложно определить. Крым превратили в большую стройку, изрыли карьерами, уничтожили многие тысячи деревьев (чего стоит вырубленные лесополосы при строительстве «Тавриды») и т. д. и т .п. Предлагаю украинским экологам подсчитать этот урон, уверена, что он окажется гораздо больше, чем подсчитанный перебежчиками «урон Крыму от Украины».

Тот же Юрьев написал, что в недоумении от инициативы с подсчетом «урона Крыму Украиной» теми же, кто и в то время были и сейчас находятся у власти в Крыму. Блогер просит их не только «подсчитывать ущерб», но и назвать фамилии «этих негодяев».

Кстати, российские чиновники в Крыму заняты не только подсчетом ущерба «Украины Крыму», но и ущербом для своего достоинства со стороны крымских блогеров. Так, председатель российского комитета противодействия коррупции Крыма Александр Акшатин потребовал сатисфакции от экс-чиновника Репина и общественника Юрьева, рассказавших о порядках в региональном правительстве. От них Акшатин потребовал и 1,2 миллиона рублей – компенсацию морального вреда, сообщает сайт «Примечания».

Также в суд на Олега Зубкова подал глава российского ветдепартамента Крыма Валерий Иванов за, якобы, недостоверную информацию в отношении ветдепартамента, озвученную Зубковым на его ютуб-канале.

В общем, складывается впечатление, что российские чиновники в Крыму имеют кучу свободного времени, раз готовы тратить его на суды с крымскими блогерами.

Знаете, я не занимаю государственную должность, и мой заработок зависит от того, как я работаю, поэтому лично я никогда бы не стала тратить время на суды, кто бы что обо мне ни писал. И еще: не зря говорят, что на критику обижаются в чем-то ущербные люди, а самодостаточным все равно, что о них говорят, они просто с удовлетворением и качественно делают свою работу. И потому все эти вычисления ущербов – это нецелевые траты рабочего времени российских чиновников в Крыму.

Интересно, а господин Фикс готов посчитать ущерб, который понесли крымчане от аннексии? Хотя бы оценить, сколько времени, нервов, сил и средств мы потратили на переоформление всех документов (а многие их до сих пор не могут переоформить из-за раздутой бюрократии и коррупции)? Сколько людей потеряли свой бизнес? Сколько семей разрезали по живому? Скольких прав и свобод нас лишили? А наш моральный ущерб?..

А еще складывается стойкое впечатление, что российские власти Крыма готовы любыми способами заставить замолчать крымских активистов и блогеров.

Например, российский блогер Александр Горный не скрывает, что вхож в коридоры крымской власти. Причем, по его словам, он регулярно общается с Сергеем Аксеновым, то есть человек владеет информацией о настроениях в крымской верхушке из первых рук. Так вот, Горный утверждает, что не только верхушка совмина, но и вся вертикаль российской власти в Крыму мечтает заткнуть крымских независимых активистов и блогеров.

Крымчане привыкли, живя в Украине, к свободе слова, мы привыкли, что не мы должны бояться чиновников, а они должны прислушиваться к критике и адекватно реагировать на нее. Шестой год уже российские власти пытаются сломить у крымчан этот свободный дух, но никак полностью не получается. Думаю, что и не получится.

А ущерб от них мы еще подсчитаем...