Попытка белоруса поставить на учет купленное в РФ новое авто привела к противостоянию с ГАИ 1.03.2020, 20:26

В чем дело?

Покупка нового автомобиля Volkswagen у российского официального дилера обернулась для его владельца долгими хождениями по чиновничьим кабинетам, но без должного результата, пишет сайт abw.by.

«Не копия, а заверенная копия»

Когда в редакцию обратился читатель Валентин, который никак не может поставить свой новый автомобиль на учет в МРЭО Жлобина, журналисты сначала не поняли, почему так происходит.

Российский дилер утверждает, что вместе с новым автомобилем он предоставил пакет документов, на основании которых авто должны были поставить на учет в Беларуси.

С аргументом дилера поспорить сложно — один и тот же набор документов выдается всем покупателям дилерского центра, в том числе и белорусским, но только одного Валентина отправили из ГАИ «добывать» у дилера еще какие-то бумаги. То есть остальных все устраивает, а некоторых — не очень, хотя требования к документам, необходимым при постановке автомобиля на учет, одинаковые.

Для начала Валентина отправили опять к дилеру за Одобрением типа транспортного средства, которое в итоге ему выслали по почте. Однако в ГАИ этот документ не приняли: мол, это просто копия, а не заверенная копия, должны быть оригиналы печатей.

Журналисты разъяснили Валентину, что согласно п.15.11 Перечня административных процедур при регистрации автомобиля предоставляется копия одобрения типа транспортного средства, да и то только при отсутствии сведений в системе электронных паспортов. Про «заверенную копию» в Перечне ни слова, но этот аргумент в ГАИ не приняли.

Затем от читателя потребовали заверенную выписку из электронного ПТС, хотя этот документ подписывается электронной подписью и именно в таком виде он и был. В общем, обратился Валентин со своей бедой опять к российскому дилеру, выдержку из разговора с которым мы приводим:

Валентин: Звоню опять по поводу документов, которые ГАИ запрашивает, чтобы вы их выслали по почте с оригиналами печатей.

Дилер VW: Мы вам скинули скан-копии, этого достаточно для любой организации, хоть государственной, хоть обычной, да для любого салона. Это является официальным документом, эти же документы имеются на официальном сайте «Фольксвагена». Мы вам выслали свежий пакет документов и больше выслать ничего не можем, чтобы вам там что-то подошло. Вы можете обратиться в любой дилерский центр в вашем городе, и вам выдадут те же самые документы. Больше никаких документов не существует.

Валентин: То есть с этими документами должны поставить на учет автомобиль?

Дилер VW: С этими документами можно обращаться в любую ГАИ, и вам должны предоставить все услуги. Если ГАИ что-то не устраивает, то они также могут направить любой запрос в любой дилерский центр «Фольксвагена». Я вообще не вижу, в чем проблема. Ведь эти все документы официальные, они с печатями идут официального московского дилера. Это те же самые дилеры, что и у вас в Беларуси, разницы никакой нет. «Фольксваген Групп» распространяет по всем странам, по одним характеристикам эти автомобили.

Дилер в недоумении, что, а главное — почему от него хотят нечто другое, чем то, что предоставляется всем без исключения и по уже отлаженной схеме продаж автомобилей.

Ну что же, попытаемся разобраться, кто, что и как в этой ситуации должен был сделать.

Как должно быть

Начнем с того, что Валентин обратился в МРЭО ГАИ с заявлением об административной процедуре по постановке автомобиля на учет. В соответствии с законом об основах административных процедур (далее — Закон) принципами их совершения являются в том числе оперативность и заявительный принцип одного окна (ст.4 Закона).

Заявительный принцип одного окна — обращение заинтересованного лица с заявлением в один уполномоченный орган с приложением документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, которые могут быть представлены только заинтересованным лицом...

То есть если человек обращается в «одно окно» с заявлением и прилагает к нему все установленные законом документы, а чиновник сомневается и ему еще что-то нужно для ликвидации своих сомнений, то это забота должностного лица, которое обязано рассмотреть заявление и принять решение по административной процедуре. И вот почему.

За «одним окном» — десять дверей

Применительно к нашей ситуации, если в п.15.11 Перечня административных процедур сказано, что заявитель должен предоставить «копию документа», то он и должен предоставить копию. Если должностное лицо, рассматривающее заявление о постановке автомобиля на учет, сомневается в чем-то и ему нужна «заверенная копия», то это уже забота должностного лица такую «особенную» копию истребовать у той организации, которая такие документы предоставляет.

В ст.9 Закона предельно четко разъяснено, что при осуществлении административных процедур уполномоченный орган должен разъяснить заинтересованному лицу (заявителю), что это прямая обязанность (компетентного органа) запрашивать документы и сведения, необходимые для совершения определенных действий. При этом направление конкретных запросов — это самая что ни на есть прямая компетенция этого государственного органа.

Статья 20 Закона об основах административных процедур. Действия работников уполномоченного органа при рассмотрении заявления заинтересованного лица

1. При рассмотрении заявления заинтересованного лица работниками уполномоченного органа:

изучаются представленные заинтересованным лицом документы и (или) сведения;

осуществляется поиск и анализ документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, имеющихся в уполномоченном органе;

сверяется информация, содержащаяся в представленных заинтересованным лицом документах и (или) сведениях, с информацией, имеющейся в уполномоченном органе;

получаются необходимые сведения из государственных регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, баз и банков данных;

направляются запросы в другие государственные органы, иные организации...

Выходит, что собирать дополнительные документы в данном случае не нужно. Требуемый законом перечень предоставляет заявитель, остальное забота должностного лица — истребовать и найти там, где это должно быть. Это и есть пресловутый принцип «одного окна», о котором многие должностные лица почему-то забывают.

Не только «одно окно»

В Законе прописаны и другие принципы, в соответствии с которыми должен действовать чиновник, — это принципы равенства, законности, открытости и т.п. И что самое главное — принцип приоритета интересов заинтересованных лиц.

Приоритет интересов заинтересованных лиц — в случае неясности или нечеткости предписаний правового акта административные решения должны приниматься уполномоченными органами исходя из максимального учета интересов заинтересованных лиц...

Все сказанное выше и имел в виду российский дилер VW в разговоре с Валентином, когда поведал о том, что ГАИ самостоятельно может направить запрос в любой дилерский центр Volkswagen, если их что-то не устраивает в документах, и получить все запрашиваемые сведения.

Дилер эти «тонкости» знает, хотя знать не обязан, а вот те, кто в силу своих служебных полномочий обязан их знать, по каким-то причинам или не знают, или не желают соблюдать.

Тем не менее, Валентину вновь пришлось отправиться в Россию к дилеру, чтобы «выпросить» очередной требуемый ГАИ документ. При этом продавец недоумевает: «Я как официальный дилер не знаю, что они от нас хотят».

Позже руководитель МРЭО лично связался с Валентином и сообщил, что он может забрать регистрационные знаки на VW Polo Sedan. Теперь его автомобиль наконец-то поставлен на учет и получил «номера».