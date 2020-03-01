Эксперт: Ситуация с белорусским рублем крайне неопределенная 1 1.03.2020, 21:14

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Можно ожидать резких скачков курсов валют.

Ждем коррекцию: курс доллара на БВФБ может опуститься за неделю примерно на 0,5%, при этом возможны значительные колебания курсов валют. Уже в понедельник 2 марта курс доллара может снизиться как раз на такую величину, если, разумеется, не будет очередных форс-мажорных событий, связанных с эпидемией коронавируса, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не скорректировался, как ожидалось, а вырос на 1,2% — до 2,2391 рубля за доллар 28 февраля. Но это вряд ли можно было предсказать, так как к росту курса доллара привел неожиданный обвал курса российского рубля, вызванный неожиданными событиями.

Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе подскочил на 3,3% и достиг 2,4675 рубля за евро, что является максимальным значением с февраля 2019 года. Такой скачек также вряд ли можно было предсказать, хотя валютный стратег из Deutsche Bank Джордж Саравелос за пару недель до этого указывал на такую возможность (см. «Кандидат в «черные лебеди»: сокращение заимствований в евро приведет к скачку его курса»).

Аналогичный курс российского рубля рухнул за прошедшую неделю на 2,9% и достиг 28 февраля 3,3406 белорусских рубля за 100 российских. И это падение было сложно предсказать, с учетом того, что помимо эпидемии коронавируса и падению цен на нефть, такому обвалу способствовало еще и обострение конфликта Турции и Сирии с участием России.

В то же время, белорусский рубль продемонстрировал удивительную устойчивость, и стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе не увеличилась, а снизилась на 0,5%. А объем торгов иностранными валютами в среднем за день увеличился до 171,2 млн. рублей с 72 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Снижение стоимости корзины в условиях значительного увеличения объема сделок на БВФБ кажется весьма странным, так как это означает, что предложение валюты превысило спрос на нее, хотя ситуация должна быть противоположной, ведь спрос на валюту должен был вырасти в связи с ее покупками для приобретения нефти. Дело в том, что в настоящее время белорусские НПЗ продают нефтепродукты, в основном, на внутреннем рынке, то есть у них недостаточно валютной выручки для того, чтобы приобретать нефть за рубежом. Но непонятно, кто обеспечил, причем с избытком, прирост предложения валюты.

Возможны два варианта. Во-первых, не исключено, что в ситуацию решил вмешаться Нацбанк, который решил предотвратить неминуемый обвал курса белорусского рубля и осуществил валютные интервенции. Возможно, это сделал какой-либо из государственных банков.

Во-вторых, возможно, что какие-то банки или крупные предприятия решили воспользоваться выгодным курсом и продать валюту. Не исключено, что такому решению способствовали правительство и Нацбанк.

Чем бы это не объяснялось, пока что наблюдаемое ослабление белорусского рубля вызывается ослаблением российского рубля в Москве.

Стабилизации курса нашего рубля способствует, по-видимому, и жесткая политика Минфина, который, скорее всего, экономит на бюджетных расходах. В связи с этим избыток рублевой ликвидности в банковской системе РБ растет довольно медленно. Так, на депозитный аукцион Нацбанка, проведенный 26 февраля, банки предложили 2 089 млн. рублей, что превысило предложение на предыдущем аукционе, равное 1691,0 млн. рублей. Нацбанк привлек все деньги, а средневзвешенная ставка по депозитам осталась на прежнем уровне — 8,64 % годовых.

Наблюдаемое снижение стоимости валютной корзины кажется весьма странным с учетом паники на финансовых рынках, поэтому можно ожидать, что чем бы оно не объяснялось, на текущей неделе оно прекратится, и итоговое изменение окажется на уровне нуля.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Настроения на мировом финансовом рынке резко изменились в понедельник 24 февраля в связи с целым рядом событий, которые произошли в предшествовавшие выходные. О быстром распространении эпидемии сообщили в Южной Корее, Италии и Иране. Более того, во всех этих странах были введены карантийные меры разной степени.

В воскресенье 23 февраля глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что следует готовиться к худшим сценариям развития событий, связанных с эпидемией. На следующий день генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности возникновения пандемии. Правда, официально пандемию ВОЗ так и не объявила. В четверг число заразившихся коронавирусом во всем мире вне Китая превысило количество вновь заболевших в этой стране.

Новости подобного типа появлялись на протяжении всей недели, что подогревало панику. На Нью-Йоркской бирже в четверг произошел крупнейший за 9 лет обвал фондовых индексов. В частности, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,42% и достиг 2978,76 пункта, что является минимальным значением с 13 октября прошлого года. В пятницу падение продолжилось. За неделю американские фондовые индексы потеряли более 10%, как и фондовые рынки многих других стран.

Все это привело к массовому выводу инвесторами средств с развивающихся рынков, что вызвало резкий рост курса евро против доллара. Дело в том, что европейская валюта в последнее время активно использовалась для осуществления торговых операций в рамках стратегии кэрри-трейд. Компании осуществляли заимствования в евро по низким ставкам, затем продавали их, покупая высокодоходные активы в валютах развивающихся стран. Но из-за опасения глобального кризиса, вызванного коронавирусом, начался обратный процесс – инвесторы распродают активы, покупая евро и возвращая кредиты. Кроме того, выросли ожидания того, что ФРС понизит свои ставки уже 18 марта на 25 или даже 50 процентных пунктов. Все это и вызвало рост курса евро, который 28 февраля превысил уровень 1,1 доллара за евро.

На текущей неделе, если эпидемия коронавируса будет продолжаться, спрос на евро может остаться на высоком уровне, что будет поддерживать его курс. В то же время, эксперты считают, что эпидемия нанесет европейской экономике больший ущерб, чем американской, что окажет давление на курс евро, особенно, если выйдут данные об ухудшении ситуации в еврозоне. Поэтому можно ожидать, скорее, некоторой коррекции курса евро на рынке форекс после значительного роста в конце февраля. Будем ожидать снижения курса евро против доллара на величину около 0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль попал под раздачу на прошедшей неделе сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, негативное влияние на него оказал отток средств с развивающихся рынков. Так, на аукционе по размещению облигаций федерального займа, состоявшемся 26 февраля, спрос на облигации составил всего 13,3 млрд. рублей.

Во-вторых, давление на рубль оказало падение цен на нефть, что было вызвано угрозой снижения спроса на нее из-за эпидемии. В результате цена на нефть марки brent 28 февраля опускалась до 49 долларов за баррель, минимального с 2017 года. В связи с этим на текущей неделе должна состояться встреча представителей стран ОПЕК+, на которой может быть принято решение о сокращении добычи нефти.

В-третьих, негативным для рубля является и обострение конфликта между Турцией и Сирией из-за гибели 33-х турецкий военных. В связи с этим турецкие войска усилии обстрелы сирийских позиций, которых поддерживает Россия, причем российские войска выступают в боях на стороне сирийских как раз в районе конфликта. В пятницу 28 февраля российский и турецкий президенты поговорили по телефону, но ситуация осталась неопределенной.

Учитывая указанные обстоятельства, весьма вероятным кажется дальнейшее ослабление российского рубля. В частности, аналитик БКС Премьер Антон Покатович не исключает временного скачка курса доллара до 70 рублей за доллар. Действительно, это исключить нельзя. В то же время, обычно после резких падений курсов следует некоторая коррекция. Можно ожидать, что на следующей неделе она произойдет, в связи с чем курс доллара на Московской бирже снизится на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то на текущей неделе курс доллара на БВФБ наконец-то снизится примерно на 0,5%. Но ситуация крайне неопределенная, то есть можно ожидать резких скачков курсов валют, да и новых сюрпризов от эпидемии нельзя исключить.

Прогноз на понедельник 2 марта

Курс евро на рынке форекс во второй половине торгового дня пятницы 28 февраля опустился примерно на 0,1% — до 1,1026 долларов за евро.

На Московской бирже курс доллара снизился примерно на 0,9%: с 67,5 рубля за доллар до 66,8775 рубля.

Данная динамика курса позволяет предположить, что курс доллара на открытии торгов БВФБ может упасть на величину порядка 0,5%.

Впрочем, ценность данного прогноза невелика, так как могут произойти события, которые окажут значительное влияние на курсы валют.