Коронавирус добрался до Чехии: зафиксированы сразу три случая заражения 1 1.03.2020, 21:33

ФОТО: ANADOLU AGENCY

Вирус выявлен у двух чехов и американского студента.

Власти Чехии подтвердили первые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, пишет Reuters (перевод — unian.net).

По его словам, у трех пациентов обнаружили "легкие симптомы". Все пациенты - двое чехов и американский студент - приехали с севера Италии. Двое заболевших находятся в больнице Праги, третий - в больнице города Усти-над-Лабем.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого". Всего же по состоянию на 1 марта в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 2 979 - летальные. Выздоровели уже 42 294 человека.