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Виктория Азаренко снова в теннисе спустя полгода

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  • 1.03.2020, 22:32
Виктория Азаренко снова в теннисе спустя полгода
Виктория Азаренко

Первый матч белоруска сыграет уже завтра.

Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко снова возвращается на корты WTA! Мини-паузы в карьере, вызванные, судя по всему, продолжающимся судебным разбирательством между нашей теннисисткой и отцом ее ребенка Билли Маккигом, уже стали привычными, пишет tribuna.com.

Текущая затянулась на полгода – последний раз Азаренко была в игре 8 сентября 2019-го, в парном финале US Open уступив титул соотечественнице Арине Соболенко. Не помогла Виктория и сборной Беларуси в феврале – обыграть Нидерланды все равно получилось, хоть и не без труда.

Новый матч занимающей 51-место мирового рейтинга Азаренко – на турнире в мексиканском Монтеррее. С Мексикой у Виктории связаны неоднозначные воспоминания – с одной стороны, год назад наша теннисистка там дошла до первого за три года финала, с другой, сам решающий матч получился печальным.

Хотя это не единственная связь Азаренко и Мексики. Осенью фанаты гадали, какая именно.

Спортсменка уже прибыла в Монтеррей. Вот кадры с претурнирной вечеринки.

Фото с №7 рейтинга WTA Элиной Свитолиной.

На вид Виктория заметно похудела, что заметили и в ее фан-группе.

2 марта (предварительно в 19:00 по белорусскому времени) Азаренко стартует с 1/16 финала против словенки Тамары Зиданшек. Пока же Виктория готовится.

На тренировочном корте Виктория о чем-то пообщалась с Ким Клейстерс – тоже экс-первой ракеткой мира и мамой, вернувшейся на корт. Ее перерыв особенно впечатляет – бельгийка постарается доказать, что это не помеха результатам. Получившая wild card в Монтеррее Клейстерс может сыграть с Азаренко в четвертьфинале, если, конечно, обе дойдут до этой стадии. Даже жаль, что мы не можем услышать разговора.

Остается пожелать белоруске успешного старта теннисного года.


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