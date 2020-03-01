Стало известно, что содержит проект указа о дорожном сборе 1.03.2020, 22:56

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Многие белорусские водители бойкотируют прохождение техосмотра.

Дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра, подготовлен проект указа. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, пишет tut.by.

По его словам, из-за привязки оплаты дорожного сбора многие белорусские водители отказались от прохождения техосмотра. Этому «способствовали» неудобство процедуры и круглая сумма оплаты.

— Подготовленным Минфином проектом указа эти вопросы решены: возможность платить, скажем, годовые суммы, за месяц, за три месяца. То есть будут более комфортные условия для водителей, — сказал Авраменко.

По словам министра, отвязка техосмотра от сбора позволит повысить безопасность дорожного движения. При этом он заявил, что «дорожный сбор ни к чему не будет привязан, а платить его можно будет через ЕРИП».

— Новый механизм позволит платить соответственно тому, ездит человек в этом месяце или нет: если использует автомобиль, то платит, если не ездит, то не платит, — пояснил глава Минтранса.

Контроль будет вестись с использованием системы видеофиксации через сравнение баз данных.

— Если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, это будет зафиксировано, база будет сравнивать данные и отправлять по почте в автоматическом режиме, как это происходит в фотофиксации, — заключил министр.

Вопрос о том, как взимать этот сбор, обсуждался давно. Есть оппоненты, которые считают, что предлагаемый Минфином механизм достаточно сложный. И самым простым считают включение всей финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов либо введение как-то дополнительного налога на автомобильное топливо.