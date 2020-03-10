Израиль ввел 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну 10.03.2020, 8:03

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Меры начнут действовать с четверга.

Правительство Израиля ввело обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну. Граждан страны будут отправлять на карантин уже с понедельника, от иностранцев с четверга будут требовать подтверждения возможности самоизоляции, сообщает Haaretz.

Об обязательном карантине для всех прибывающих в Израиль объявил премьер Биньямин Нетаньяху, назвавший это решение трудным, но жизненно необходимым. Всех прилетающих в страну граждан Израиля, независимо от того, откуда они прибыли, будут помещать под 14-дневный домашний карантин уже с 9 марта. Для иностранцев эта мера вступит в силу с четверга. На границе они должны будут подтвердить, что имеют возможность обеспечить себе самоизоляцию на 14 дней.

Всего в Израиле пока заболело 42 человека, тысячи контактировавших с ними помещены на карантин. Новое постановление правительства может коснуться 300 тысяч граждан страны, находящихся за границей.

Первоначально Израиль собирался добавить в список стран, приезжие из которых подлежат изоляции, несколько штатов США, но, столкнувшись с протестами американской администрации, решил поступить еще радикальнее и ввести карантин для приезжих из любых стран мира.