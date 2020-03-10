Израиль ввел 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну
- 10.03.2020, 8:03
- 1,333
Меры начнут действовать с четверга.
Правительство Израиля ввело обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну. Граждан страны будут отправлять на карантин уже с понедельника, от иностранцев с четверга будут требовать подтверждения возможности самоизоляции, сообщает Haaretz.
Об обязательном карантине для всех прибывающих в Израиль объявил премьер Биньямин Нетаньяху, назвавший это решение трудным, но жизненно необходимым. Всех прилетающих в страну граждан Израиля, независимо от того, откуда они прибыли, будут помещать под 14-дневный домашний карантин уже с 9 марта. Для иностранцев эта мера вступит в силу с четверга. На границе они должны будут подтвердить, что имеют возможность обеспечить себе самоизоляцию на 14 дней.
Всего в Израиле пока заболело 42 человека, тысячи контактировавших с ними помещены на карантин. Новое постановление правительства может коснуться 300 тысяч граждан страны, находящихся за границей.
Первоначально Израиль собирался добавить в список стран, приезжие из которых подлежат изоляции, несколько штатов США, но, столкнувшись с протестами американской администрации, решил поступить еще радикальнее и ввести карантин для приезжих из любых стран мира.
אחרי יממה של דיונים מורכבים קיבלנו החלטה: כל מי שיגיע לישראל מחו"ל ייכנס לבידוד של 14 יום.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 9, 2020
זו החלטה קשה, אבל היא חיונית כדי לשמור על בריאות הציבור - ובריאות הציבור קודמת לפני הכל.
ההחלטה הזאת תהיה בתוקף לשבועיים, במקביל אנחנו מקבלים החלטות כדי לשמור על כלכלת ישראל. pic.twitter.com/5qYFRW3AaC