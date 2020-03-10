Фотофакт: С какими лицами чиновники слушали Лукашенко о «Тесле» 43 10.03.2020, 8:13

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Фото: belta.by

Легкая растерянность или полное недоумение?

Власти выбрали любопытную тему для обсуждения в день падения рубля, пишет «Солидарность».

Совещание с участием руководства страны, посвященное темам, «пронизывающим важные сферы жизни общества», проходило на фоне новостей о падающем рубле.

Возможно, это и стало причиной того, что у некоторых чиновников при словах о необходимости «научиться работать с отходами» выражения лица было несколько растерянным, если не сказать недоумевающим.