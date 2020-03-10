Леонид Заико: «Эмират» закончился, осталась только жадность 31 10.03.2020, 8:17

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ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: ONLINER.BY

У Лукашенко возникнут новые проблемы.

Рынок нефти открыл торги понедельника обвалом котировок, которого мир не видел почти три десятилетия. Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Также в понедельник доллар и евро одновременно обновили исторические максимумы на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Руководитель aналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассказал сайту Charter97.org, что эти события могут значить для белорусской экономики.

- Как бы вы прокомментировали обвал цен на нефть, спровоцированный выходом России из договора ОПЕК+?

- Это весьма замечательный момент, потому что резко обострились противоречия в мировой кризисной экономике. С одной стороны — производство падает, потребление нефти снижается. Здесь реакция вполне ожидаемая, были попытки снизить традиционную добычу нефти. Где-то россияне еще могут терпеть до уровня 25 долларов. У них пока остается прибыльной добыча, транспортировка и продажа нефти.

То, что касается мировой экономики, здесь снижение цен на энергоресурсы всегда оказывает положительное воздействие, хотя будут и прямые, и обратные тренды. Это форс-мажорная ситуация, которая будет разрешаться в течении двух-трех недель.

- Саудовская Аравия будет продавать нефть в северо-западной Европе, ключевом рынке для российской нефти. Как это отразится на России?

- Американский сенатор Джон Маккейн говорил, что Россия — это просто большая бензоколонка. Ей давно пока избавляться от наследия Советского Союза. Я могу привести два примера, как это будет происходить. Первый — это введение эмбарго на поставки продовольствия и товаров, благодаря которому в России начало развиваться собственное производство продуктов питания и большого спектра товаров. Это интересный процесс, когда ужесточение условий толкает к необычным действиям. Там давно уже ученые и политики говорят о том, чтобы уйти от мифа «бензоколонки», исправить ошибки прошлого. Посмотрим, насколько быстро они будут справляться и реструктуризироваться в пользу новых отраслей производства и новой экономики. Тогда станет понятно, что происходит.

Сначала будет ухудшение ситуации и снижения доходов. Возможно, это вызовет больший отказ от доллара. Такая тенденция уже была спровоцирована два-три года назад. Беларусь тоже могла бы попробовать об этом заявить, но у них ничего не получается.

Снижение доходов от нефти и нефтепродуктов ожидаемо в России и Беларуси, что поставит нынешние элиты в сложное положение. Как они будут реагировать, достаточно тупо или умно, говорить трудно.

Но главное — глобализация мира уже приказала долго жить. Это касается не только России, вся модель большой экономики взаимосвязана и живет хорошо. Прекратились уже полеты самолетов, прекратились практически общения между странами. Такой форс-мажор. Это не просто событийный элемент, а уже достаточно четкое обозначение таких ориентиров, как завершение цивилизационного развития на основании нефти и газа и переход к новой экономике — экономике интеллекта. В разных странах это будет по-разному развиваться. Стоит обратить внимание на то, что дочка Путина стала вдруг возглавлять институт искусственно интеллекта Московского университета, а не какую-то нефтяную компанию.

С другой стороны, я тут вижу достаточно ясную попытку крупных мировых автомобильных компаний содействовать снижению цен на бензин, потому что перспектива мощная, обостряется конкуренция на рынке электромобилей и ДВС. Сегодня снижение цен на нефть и топливо — это совершенно удачная стратегия, которая еще продлит эру автомобилей XIX века.

Все это подчеркивает, что нефтегазовая цивилизация заканчивается и что встает перспектива обострения конкуренции на новых секторах — электротранспорт, роботы, IT и т.д. Очень интересно, хотя людям будет плохо.

- Будет ли рентабельна белорусская нефтепереработка после таких цен на нефть?

- Мне приходилось еще в 90-х годах достаточно критично относиться к стратегии сидеть «на трубе», потому что россияне грамотно затащили Лукашенко и его компанию на наркотическую иглу, где газ и нефть стали решающим фактором успехов и неудач правительства. У белорусской элиты возникнут проблемы. На сегодняшний день Лукашенко будет говорить о том, что звезды нам подсказывают, где получать дешевую нефть или, чтобы ложь была еще смешнее, скажет, что дескать арабы помогли.

Второе — снизятся цены на бензин. Тут трудно сказать, какие будут процентные соотношения по динамике цен. По крайней мере — «надувать щеки» будут. На самом деле, для нас эта нефтегазовая наркомания — тупиковая. Вместо того, чтобы бороться за закупки нефти, искать ее в Норвегии, России или Зимбабве, надо было заниматься новыми отраслями. Этого наши деревенские элиты делать не умеют.

- Нефть потянула за собой вниз российский рубль, а он за собой — белорусский. Румас заявил, что у рубля будет и дальше плавающий курс. Как долго он может так «плавать» и куда может «приплыть»?

- Это странное заявление, потому что нигде в мире премьер-министр не занимается монетарной политикой. Это образец того, как делать не надо. Причем тут премьер-министр? Центробанк или Нацбанк определяют ситуацию. В этом есть определенная ирония судьбы, что экономическими проблемами занимаются не экономисты, а лесорубы.

Чтобы не говорил Румас, понятно, что большие скачки будут опасны. Это называется высокая волатильность белорусского рубля. Здесь трудно угадать, какой будет реальный курс. Начнутся спекулятивные процессы, каждый будет нести что-угодно. Нет ничего более смешного, чем анализ на дне чашки с кофе.

В Беларуси начали уже какие-то выступления про альтернативную нефть, но большего идиотизма и придумать трудно. А вся страна это обсуждает и сейчас они будут говорить, сколько будет стоит белорусский рубль. Все, что происходит, это великолепная вещь для валютных проституток и коррупционеров в правительстве. Смешно смотреть, как наши чиновники будут руководить движением рубля и валют. Они этим не могут управлять, только создадут дисбаланс между официальным и неофициальным курсом. Но это уже все было. Трудно ожидать реалистичных решений.

- Какие могут быть скрытые риски от падения российской экономики для Беларуси?

- Российская экономика не очень динамична сейчас. Она идет медленней, чем мировая. Дураки будут что-то спасать и цепляться за тонущий корабль.

Что может быть позитивного? Как экономист могу сказать, что кризисные процессы изменят определенное соотношение сил в экономике и роль секторов. Это означает, что в виду ухудшения ситуации российской экономики определенные сферы получат толчок к своему развитию. Такие обновления и реструктуризация всегда происходят в кризисных процессах.

- Как это может отразиться на простом обывателе?

- Простой белорусский обыватель пусть спокойно наливает себе декларируемую Лукашенко чарку, жарит шкварку и сидит. Он никак на это не может воздействовать. У него только будет великолепная ситуация слушать, как врут со всех сторон. Те, кто поумнее, может быть хранили деньги в долларах или евро. Они могут разбогатеть на 30%.

Второй момент, придется сократить свое потребление. Когда я хожу по магазинам, обращаю внимание на продукты. У нас продаются огурцы из Ирана, клюква сушенная из США и клюква в сахаре из России. Представляете, в Беларуси нет своей, болота закончились. Обалдеть можно. Так что придется сократить закупку по импорту и покупать больше сала, картошки, чарки с народным напитком. Придется пережить это время. Главное — не слушать глупости, которые будет говорить кто-то сверху.

- Можно ли при таких ценах на нефть официально объявлять «белорусский нефтяной эмират» закрытым?

- Его давно уже нет. Осталась только деревенская жадность. Вот есть два завода. Ребята, которые находятся поближе к власти, на этих заводах зарабатывали десятки-сотни миллионов долларов. Сейчас им перекрывается кислород.

Таким ребятам надо заняться совершенно другими делами, но для этого мозгов не хватает. Они будут пытаться пыжиться, но как бы не старались, мир идет к новой экономике, где нефти и газа будет меньше, где будет больше умных людей, а работать будут роботы и новые технологии в любых отраслях.

Беларусь отстала. Она обладает чарко-шкварочным сознанием. Конечно, для многих людей это будет тяжело, политикам тоже. Будут говорить, что им кто-то нефть не дает. Так вот, берите, дешевая, потому что кому она нужна. Вся Европа переполнена нефтью и бензином. Кому нужен белорусский?

- Как нам безболезненно слезть с нефтяной иглы?

- Никогда ничего не бывает безболезненно, только если вас положат в деревянный ящик и закрутят его бинтами. Будет больно, надо увольнять людей, переучивать и говорить им правду, мол, ребята, лафа закончилась. Есть такая белорусская игра, халява называется, в нее играют все, сверху донизу. Нужно отучать от этой игры.