Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ 30 10.03.2020, 8:42

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ФОТО: AFP

Правитель России дал интервью своим пропагандистам.

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим». Отрывок интервью опубликован на странице агентства в YouTube.

«Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал глава государства.

Десятая часть интервью журналиста ТАСС Андрея Ванденко с Владимиром Путиным в рамках спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» выйдет во вторник, 10 марта. Эта серия посвящена памяти о Великой Отечественной войне, генсеку ЦК КПСС Иосифу Сталину и фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру.