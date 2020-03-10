«Ты видел, сколько евро стоит?!» 1 10.03.2020, 8:48

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Что говорили белорусы возле обменников с валютой.

С утра 9 марта государственный «Беларусбанк» предложил приобретать доллар за 2 рубля 40 копеек. Евро - за 2 рубля 70.

Утром 9 марта соцсети и СМИ облетела новость о резком росте курсов иностранных валют. Если в пятницу 6 марте доллар продавали в среднем за 2 рубля 26 копеек, то в понедельник обменники открылись с цифрами 2 рубля 40 копеек за доллар и даже 2 рубля 70 копеек за евро, сообщает «Радыё Свабода».

«Ты видел, сколько евро стоит? - взволнованно говорит в телефон женщина, которая выходит из отделения «Беларусбанка» на улице Карла Маркса в Минcке. - Два семьдесят! Я не знаю, что делать».

2,70 рубля за евро и 2,40 за доллар - стандартный курс для обменных пунктов самого крупного государственного банка Беларуси.

И это не предел. В обменнике «Беларусбанка» в столичном ГУМе курсы покупки валюты даже выше на копейку. Напротив него обменник «Белинвестбанка». Там доллар предлагали покупать за 2 рубля 32 копейки.

«Что же это будет? - спрашивают друг у друга женщины, которые стоят у табло с новыми курсами. - Опять рухнет или нет?»

Купить валюту вчера еще можно было без проблем, по крайней мере в центре Минска. Из десятка обменников, расположенных на проспекте Независимости от парка Челюскинцев до железнодорожного вокзала доллары и евро были у всех. Если постараться, то можно было найти даже курс продажи доллара за 2 рубля 30 копеек.

За эти деньги американскую валюту можно приобрести в обменнике «Белинвестбанка» на третьем этаже ЦУМа. В обменнике «Франсабанка» возле площади Победы доллар стоил 2 рубля 32 копейки.

У точки обмена «МТБ-Банке» (курс продажи доллара 2 рубля 32 копейки) журналист «Свабоды» встретил двух мужчин. Они связывают изменения с ситуаций в России.

«Российский рубль снова обвалился, - говорят они. - Нефть подешевела - и все. И наш за ним».

На вопрос «Свабоды» о причинах повышения курса продажи долларов и евро (курс, по которому банк покупает валюту у людей, почти не изменился и составляет около 2 рублей 23 копеек за доллар) в информационном центре «Беларусбанке» оперативно ответить не смогли. Пообещали прокомментировать ситуацию позже.