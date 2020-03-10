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У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

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  • 10.03.2020, 8:55
У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

Министр находится в своем доме в Париже и чувствует себя хорошо.

Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на канцелярию министра.

"Анализы министра дали положительный результат (на коронавирус - ред.) сегодня", - сообщает агентство, отмечая, что министр находится в данный момент в своем доме в Париже и чувствует себя хорошо.

Агентство напоминает, что Ристер на прошлой неделе провел несколько дней в Национальном собрании, где на сегодняшний день коронавирус был выявлен у пяти депутатов.

Число заболевших коронавирусом во Франции, по данным на понедельник, составляет 1412 человек, жертвами заболевания стали 25, заявил в понедельник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.


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