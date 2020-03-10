Ученые: У рыжих есть генетическое преимущество 1 10.03.2020, 9:13

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В чем это проявляется?

Рыжеволосые мужчины и женщины темпераментны, чувствительны и плохо переносят боль. Мифов о рыжих очень много, но есть и научные доказательства, что с геном рыжих волос у человека связаны определенные свойства, пишет шведское издание Illustrerad Vetenskap (перевод — inosmi.ru).

И Джулианна Мур (Julianne Moore), и Мик Хакнелл (Mick Hucknall), и Дэвид Карузо (David Caruso), и Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) — все они должны отправить благодарственное письмо маленькому гену под названием MC1R.

Джулианна Мур на открытии 66-го кинофестиваля в Каннах

Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Именно этот ген обеспечил актерам рыжие локоны, которые помогают им блистать на сцене и на киноэкранах.

Но, возможно, MC1R влияет не только на цвет шевелюры. Об этом говорит ряд исследований, посвященных особенностям рыжеволосых людей.

Рыжеволосые лучше переносят острую пищу

Говорят, что рыжеволосые люди хуже других терпят боль и что им (вероятно, по той же самой причине) часто требуется большая доза наркоза.

Но еще в 2012 году исследования датского Университета Ольборга показали, что рыжие сильнее реагируют лишь на некоторые виды боли, например, зубную или связанную с экстремальным холодом.

А может, рыжие переносят боль даже лучше?

Отвечающий за рыжие волосы ген MC1R выполняет в организме несколько функций, в том числе определяет, как мозг реагирует на боль. Ряд опытов показали, что рыжеволосые люди чувствительнее к боли, связанной с прикосновением к чему-то холодному, зато меньше реагируют на ожоги от горячего.

Актер Кристофер Хивью с женой на премьере финального сезона «Игры престолов»

Фото: AP Photo, Evan Agostini/Invision

Кроме того, рыжеволосых сложнее погрузить в состояние наркоза, а также им требуется больше обезболивающих.

Что же касается уколов, давления и обжигающе острой пищи, то здесь рыжеволосые, напротив, устойчивее, чем остальные люди.

Возможно, рыжеволосые умнее остальных

По мнению датских ученых, ген MC1R также участвует в работе центральных функций мозга наряду с подгруппами MC2R, MC3R и MC4R.

Не исключено, что этот ген даже связан с интеллектом. В одном британско-американском исследовании ученые пришли к выводу, что рыжеволосые люди становятся генеральными директорами компаний с вероятностью в четыре раза большей, чем остальные граждане в рамках одной и той же группы населения.

Рыжеволосых на планете всего два процента

Рыжеволосых людей в мире очень мало. По подсчетам ученых, лишь у 2% всех людей на земле рыжие локоны.