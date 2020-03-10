Зачем глава «Роснефти» обвалил рубль и при чем тут Рейган 2 Юлия Латынина, «Новая газета»

10.03.2020, 9:33

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ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА

Большой подарок российским женщинам и мужчинам к 8 Марта.

Ну поздравляю! Игорь Иванович Сечин cделал российским женщинам, а также заодно и мужчинам, большой подарок к 8 Марта — уменьшил нам всем зарплату практически на 10%. В долларовом исчислении. То есть это почти 10 процентов за один день, а что будет через неделю — рухнет оно в пропасть или вытащит его ЦБ, — мы еще не знаем. Стабильность, как и обещали.

Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства. Дмитрий Медведев ничего не делал, но тем не менее как-то при нем Россия не обрушивала мировых цен на нефть. Мишустин не осмелился противостоять Сечину — и вот результат.

Напомню, с чего все началось.

На фоне вызванного коронавирусом общего падения мировой экономики и особенно падения спроса на нефть (по оценкам Goldman Sachs, он должен сократиться на 2 млн баррелей в первом полугодии этого года) Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Из этого сокращения 1 млн баррелей должно было прийтись на страны ОПЕК, а 500 тысяч — на Россию.

Этим и воспользовалась «Роснефть». Сечин — давний враг ОПЕК и год назад даже написал письмо Путину о том, что сделка с картелем вредна для России. Замысел тут такой: если выйти из ОПЕК, цена на нефть рухнет, и это разорит американских производителей сланцевой нефти.

«Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже $40 едва ли целесообразна», — пересказывает The Bell слова Сечина.

Да и сейчас пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев был предельно откровенен. Сделка с ОПЕК, заявил Леонтьев, невыгодна России потому, что «все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти».

Короче, Россия в Вене в пятницу хлопнула дверью и отказалась не только от новой сделки, но и от действующего соглашения о сокращении добычи на $1,7 млн. На фоне кризиса и коронавируса цена на нефть немедленно рухнула, рубль тоже. А в понедельник Саудовская Аравия нанесла России ответный удар и объявила о полном снятии ограничений с добычи нефти.

После этого разверзлись все хляби небесные и распахнулись все окна неба.

Стоит ли напоминать, что в свое время именно договоренности Рональда Рейгана с Саудовской Аравией о радикальном увеличении добычи и, как следствие, снижении цены на нефть, убили Советский Союз?

На сей раз никакого Рональда Рейгана нет. Роль Рональда Рейгана исполняет Игорь Иванович Сечин.

Действия Саудовской Аравии выглядят как принуждение России к миру. Но Путин, как известно, не привык отступать, особенно если цену за его упрямство платит не он, а народ.

С точки зрения всех, кто принимает решения, ситуация выглядит прекрасно. Да, рубль рухнул, и что?

«Роснефть» снижает издержки — ведь они номинированы в рублях. Те доходы, которые недополучит «Роснефть», все равно во многом изымаются у нее в виде налогов, а под предлогом низкой цены можно всегда попросить новые льготы. Для Кремля дальнейшее падение рубля означает финансовую изоляцию России — ну и что, плохо, что ли?

Да, конечно, плебс вовсе перестанет сводить концы с концами, иностранные лекарства (которые только и лечат) станут для него совсем недоступны, ну и? Правящей верхушке все равно и хамон, и «мазерати», и лекарства, и даже врачей будут завозить частными самолетами. А плебсу пусть будет финансовая изоляция и, как его там, — ах да! — исторически сложившееся государственное единство, тысячелетняя история и память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога.

Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется.

Верхам — золотые унитазы. А народу — тысячелетнюю историю.

Исполнен ли будет мастерский план Сечина по разорению американского сланца? Будут ли снова современные деды Щукари, потягивая водку посреди разоренной избы, сидеть, воткнувшись в телевизор, и восклицать вслед за Киселевым и Соловьевым: «А зато мы уронили добычу в Баккене и Игл Форде!», «Сланецнаш!»?

Напомним, что с нефтегазовой точки зрения Кремль тоже живет в параллельной реальности. Нам обещали и «энергетическую сверхдержаву», и газопроводы, которые опутают Европу своими щупальцами и сделают то, что не сделали советские танки, и «Южный поток», и «Турецкий поток» (привет из Идлиба!), и нефть по 250 долларов за баррель, и «конец сланцевого пузыря». Каждый раз эти мечтания разбивались об одну простую вещь — о фундаментальное непонимание Кремлем законов рынка, который гласит, что в экономике, как и в геометрии, нет царских путей.

Нет какого-то такого схематоза, который можно придумать за границей, чтобы всем вставить и у всех все отобрать. Дома — можно все. Можно отжать ЮКОС, можно купить ТНК.

А за границей — не получается. Нет энергетических сверхдержав, есть сырьевые придатки. Если есть спрос (в данном случае на энергию), то будет предложение.

Да, можно разорить несколько сланцевых производителей в США, после этого цена на нефть вновь поднимется и сланец вновь начнут добывать. На том же самом Баккене и Хайнесвилле.

А Саудовская Аравия, у которой и себестоимость в разы дешевле, и валютных запасов больше, и социальных обязательств и населения меньше, может использовать цену на нефть в качестве оружия на порядок эффективней России.

Проверено при распаде СССР.

Прекрасный момент выбрал Игорь Сечин для того, чтобы выступить в роли Рональда Рейгана. Коронавирус, замедление китайской экономики — и мастерский план по разорению американского сланца.

До встречи на референдуме, что называется.

Юлия Латынина, «Новая газета»