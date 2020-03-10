Италия распространила карантин на всю страну 10.03.2020, 9:38

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Жесткие ограничения затронут 60 миллионов человек.

Италия распространяет жесткие карантинные меры борьбы с коронавирусом, среди которых ограничения на поездки и другие суровые шаги, на территорию всей страны с населением 60 млн человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa, о новых ограничениях для всей страны в понедельник вечером объявил в телеобращении премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Цифры говорят о том, что у нас наблюдается важный рост количества людей, находящихся в реанимации, и, к сожалению, умерших. В это время мы должны изменить наши привычки: все мы должны отказаться от чего-то на благо Италии.

Мы должны сделать это немедленно, и нам это удастся лишь в том случае, если все мы будем работать вместе и адаптироваться к этим строгим стандартам! ", - заявил премьер-министр Италии.

Количество умерших от коронавируса в Италии возросло на 97 человек и составило 463 человека в понедельник. Количество зараженных достигло 9172. Случаи вируса подтверждены во всех 20 итальянских регионах.

Конте сказал, что ограничения по всей Италии будут аналогичны тем, которые с воскресенья действуют в Ломбардии и 14 провинциях в регионах Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, сыльнее всего пораженных коронавирусной инфекцией.

В связи с введением карантинных мероприятий по всей территории Италии поездки разрешены только тем, кто имеет неотложные семейные причины или путешествует по работе. Людей будет останавливать полиция и она потребует предоставить подтверждение необходимости поездки. Нарушителей ждет штраф или три месяца тюрьмы.

Конте уточнил, что ограничения движения общественного транспорта не стоит на повестке дня, чтобы гарантировать безперервнистьвыробныцтва и позволить людям выходить на работу.

Премьер-министр добавил, что все спортивные соревнования, включая футбольные матчи, прекращаются. Учебные заведения - школы и университеты - не будут работать по всей стране до 3 апреля.

К началу апреля приостановлено проведение свадеб и похорон (имеется в виду присутствие многих людей на похоронах), а также религиозные и культурные мероприятия.

Кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, бассейны, музеи и горнолыжные курорты закрыты. Рестораны и кафе могут открываться между 6:00 и 18:00, но клиенты должны сидеть не менее метра друг от друга.

"Оставайтесь дома", - резюмировал премьер-министр Италии.