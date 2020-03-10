«Сизиф» Лукашенко 4 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

10.03.2020, 9:44

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Дмитрий Растаев

Куда еще может завести Беларусь этот упрямец?

Давно ли это было? Нет, ну правда? Когда, заслышав о росте доллара, вся страна срывалась с насиженного дивана и неслась в обменник, распаковывая на бегу кубышки и чулки? Да, вроде, не очень. Последний раз – в декабре 2014 года, когда рухнул российский рубль.

И вот намедни он рухнул вновь. Но разве что-то похожее мы наблюдаем сегодня? Разве очереди к обменникам тянутся на три квартала, как в 2009-м, а тем более в 2011-м? Да нет, никакого особого ажиотажа не замечено. Во всяком случае, такого как «при Прокоповиче». Хотя доллар вырос, и нехило, и не факт, что на этом решит остановиться.

Так что же случилось с белорусами? Пять лет, прожитые с корзиной валют, отучили их опасаться за родимый «зайчик»? Приучили думать, что как бы ни заносило доллар ввысь, рано или поздно он вернется к «памяркоýным» значениям?

Или в очередной раз сработал психологический «эффект малых цифр», накрывший Беларусь после деноминации 2016 года? Рост с 2,2396 до 2,3518 и правда ведь воспринимается не так остро, как с 22.396 до 23.518.

А может, Вадим Иосуб, традиционно разжевывающий землякам любой форс-мажор в финансовой сфере, вдолбил им, наконец, нехитрую мысль, что поздно бежать в обменник, когда все уже ляснулось, и что раньше надо было «пить боржоми»? (Если бы еще знать, когда наступает это «раньше»!)

А может, мы просто еще от праздника не отошли и завтра, когда Клара Цеткин вконец выветрится из наших голов, помчимся в обменник с утроенной силой?

Все может быть, но что-то подсказывает мне, что столпотворений образца 2011 года у обменников не будет и завтра. И послезавтра. Даже если доллар каждый день будет скакать как жаба на радиаторе, а Вашингтон на баксе заговорит трасянкой и клятвенно пообещает никогда больше не вернуться к отметке 2,2396.

Ларчик открывается просто: белорусам не с чем больше бежать в обменники. Все, заработанное ими сегодня, сегодня же приходится и тратить. Как бы белорусы ни корячились, как бы ни «шевелились» по совету своего мудрого вождя, заработать столько, чтобы хватало и на жизнь, и на кубышку, они уже не могут. Во всяком случае, большинство из них.

Над людьми реально висит топор нищеты – какие уж тут обменники! Тут быть бы живу, тут не до жиру, тем паче не до Вашингтона.

Глубоко символично – вот же ирония истории! – что все это происходит в очень важный год для нашего «мудреца», доведшего страну до жизни такой, и продолжающего вести ее с упрямством Сизифа – вероятно, к еще более «блистательным» рубежам. Впрочем, эта песня уже не про доллар.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»