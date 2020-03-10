В Минске начинается суд над «ассасином» Втюриным 10.03.2020, 9:59

АНДРЕЙ ВТЮРИН

Дело рассматривают на выездном заседании Верховного суда.

В суде Московского района Минска сегодня в 11:00 начнется выездное судебное заседание Верховного суда по делу бывшего директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова и бывшего члена Совбеза Андрея Втюрина. Этих двоих, а также еще 14 человек обвиняют в многочисленных фактах получения и дачи взяток во время поставок телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и ПО в Беларусь, сообщает onliner.by.

Предыстория

29 апреля прошлого года источник сообщил о задержании директора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова. Примерно тогда же заговорили и о задержании заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина. Как оказалось позже, обе эти персоны являются фигурантами одного масштабного коррупционного дела, в котором фигурируют килограмм золота и $1,65 млн в виде взяток.

О завершении расследования громкого дела, фигурантами которого, помимо Сиводедова и Втюрина, стали еще 14 человек, в декабре прошлого года заявил Комитет государственной безопасности. По данным КГБ, должностные лица брали взятки за заключение договоров по модернизации телеком-оборудования, поставки абонентских приставок, закупку лицензий для ПО и оборудования, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, а также другую деятельность.

Половина обвиняемых — это должностные лица госорганов и банковских учреждений. У взяткополучателей были изъяты 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более 1 кг золота. Вторая половина — представители коммерческих структур как из Беларуси, так и из России.

«Ассасин» для Лукашенко

После задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был арестован по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.

Задержание высокопоставленного силовика сопровождалось обысками и арестами в силовых структурах Беларуси. Официальные СМИ подобную информацию замалчивали, стараясь выдать «дело Втюрина» как исключительно коррупционное.

Лукашенко о Втюрине

Задержание столь высокого чиновника не могло произойти без санкции президента Беларуси. Как рассказал сам Лукашенко в мае 2019 года, к бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Андрею Втюрину «были вопросы» еще в бытность его работы начальником Службы безопасности: «Парень молодой, и хорошая сторона у него была как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс — иди и работай. Что, заместитель госсекретаря — плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности».

Лукашенко рассказал, что у спецслужб было много фактов о его противоправной деятельности: «Но было мое железобетонное требование: человек, который имеет «индульгенцию» от меня, должен быть задержан только при наличии железобетонных доказательств. Его взяли с поличным: 150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне».

Кто на скамье?

Феликс Касперович работал председателем правления в «Белорусском межбанковском расчетном центре». На пару с замначальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андреем Подгорным его обвиняют в получении взяток на сумму не менее $868 750.

Начальнику главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорю Кудасову вменяют получение взятки в размере $30 000. Директору

Информационно-вычислительного центра Министерства финансов Юрию Зданевичу — $82 500. Начальнику управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ „Беларусбанк“» Алексею Милованову — $27 000. Андрею Втюрину — $190 000 и подстрекательство к даче взятки, Сергею Сиводедову — $470 000 и 15 000 евро. Исполнительному директору «Банк БелВЭБ» Юрию Пономареву — $13 000, а также выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

В даче этих взяток обвиняют перечисленных ниже людей:

Владимир Жилин (руководитель ООО «Мобильный сервис», не менее $900 250);

Сергей Покрышко (совладелец ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс», не менее $195 000);

Михаил Пригара (представитель российской «АМТ-Груп Интернешнл», $285 000);

Сергей Шарков (гражданин Латвии, совладелец СООО «ДПА», не менее $53 000);

Александр Бровка (представитель ООО «Мобильный сервис», $13 000, а также выгода имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов);

Виталий Горбачев и Владимир Казанцев («Смартлабс» и «УГМК-Телеком», не менее $190 000);

Владимир Томченко («ТТ-Связьком» дача взятки в сумме не менее $9000).