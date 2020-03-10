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В Беларусь пришла настоящая весна

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  • 10.03.2020, 10:45
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В Беларусь пришла настоящая весна

Столбик термометра покажет высокую температуру.

Во вторник, десятого марта, погоду на территории страны будет определять область пониженного атмосферного давления, пишут naviny.by.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых местах пройдут дожди.

Утром сгустится туман (объявлен желтый уровень опасности). Ветер юго-западный слабый. Столбик термометра днем покажет следующие значения:

Брест +10..+12°C;

Витебск +8..+10°C;

Гомель +10..+12°C;

Гродно +8..+10°C;

Могилев +9..+11°C;

Минск +7..+9°C.


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