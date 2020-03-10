В Беларусь пришла настоящая весна

В Беларусь пришла настоящая весна2
- 10.03.2020, 10:45
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Столбик термометра покажет высокую температуру.
Во вторник, десятого марта, погоду на территории страны будет определять область пониженного атмосферного давления, пишут naviny.by.
Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых местах пройдут дожди.
Утром сгустится туман (объявлен желтый уровень опасности). Ветер юго-западный слабый. Столбик термометра днем покажет следующие значения:
Брест +10..+12°C;
Витебск +8..+10°C;
Гомель +10..+12°C;
Гродно +8..+10°C;
Могилев +9..+11°C;
Минск +7..+9°C.