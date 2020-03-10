Рост цен на нефть превысил 6% 4 10.03.2020, 10:48

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Стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне поднялась выше $36.

Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%. По данным Market Watch, по состоянию на 05:03 (по Минску) котировки достигли отметки $36,54, что на $2,17 больше, чем после возобновления торгов, сообщает РБК.

Растет и стоимость барреля техасской WTI. Майские фьючерсы выросли на 5,08%, до отметки $32,72.

Как отмечает Bloomberg, рост котировок происходит после серьезного падения (более чем на $10) в понедельник, когда снижение цен за сутки стало рекордным с 1991 года. Причиной послужила реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК+ в связи с нежеланием России пойти на соглашение, предусматривающее значительное сокращение добычи.

Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли объяснил рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее. «Ничего принципиально нового не произошло после неудачи сделки ОПЕК+», — заявил он.

При этом, как сообщает Bloomberg, крупные банки, такие как Citigroup Inc., Societe Generale SA и Goldman Sachs Group Inc., допустили дальнейшее снижение котировок.

Накануне курс доллара к рублю на международном внебиржевом рынке Forex подскочил на 8,6%, до 74,5 руб. Валютные торги на Московской бирже не проводились в связи с выходным днем.