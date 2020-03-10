Коронавирус: Как самостоятельно пройти карантин 9 10.03.2020, 10:52

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Иллюстрационное фото Aif.by

Несколько простых правил.

Никто точно не знает, какой масштаб эпидемия коронавируса приобретет в последующие месяцы. Может случиться так, что многим людям, которые контактировали с больными или сами заболели, придется проходить карантин. Сегодня такая мера уже введена во многих европейских странах и США, передает «Радыё Свабода».

Контактером, больным и тем, кто подозревает, что общался и может быть заразен, рекомендуют 14-дневный карантин.

Это может быть сложно и неприятно, особенно если вы живете в тесных помещениях, если у вас есть маленькие дети или пожилые родственники, о которых нужно заботиться. Вот несколько советов, что и как нужно делать, чтобы не заразить других и облегчить себе жизнь.

Основное

1. Отделение. Если вы потенциально заразны, важно отделить себя от партнера, детей, стариков и соседей по дому. Чтобы сохранить безопасность, нельзя даже поглаживать свою собаку или кота, хотя считается, что животные коронавирус не переносят.

2. Для вас должна быть выделена отдельная комната, идеально - и своя ванная комната, так как каждая поверхность, к которой вы прикасаетесь, может быть заразной.

3. У вас не должно быть посетителей, если вы с кем-то разговариваете, тот не должен быть ближе, чем 1-2 метра от вас.

4. Не пользуйтесь, в случае крайней необходимости, метро, автобусом, троллейбусом, трамваем или такси.

5. Если вы едете к врачу на своем автомобиле с кем-то из родственников, используйте маску. То же самое и о контактах дома. Если маски нет, может использовать шарфик или платок.

Гигиена

1. Если вы кашляете или чихает, нужно прикрывать рот и нос салфеткой, после сразу ее выбрасывать и мыть руки с мылом в течении не менее чем 20 секунд.

2. Может использовать дезинфицирующие средства, но мыло и вода - лучше.

3. Даже если вы не кашляете и не чихаете, нужно часто мыть руки и избегать прикосновений к глазам, носу и рту.

Дезинфекция

1. Ни с кем, в том числе с домашними животными, не делитесь посудой - тарелками, стаканами, чашками, столовыми приборами, а также полотенцами и постельными принадлежностями. Мойте все это после использования.

2. Все поверхности, к которым вы прикасаетесь - дверные ручки, столы, телефон, клавиатура, тумбы и т.д. - нужно протирать бытовыми моющими средствами.

3. Также часто протирайте поверхности в туалете.

Мониторинг

1. Нужно следить за своим состоянием здоровья. Если появляются симптомы простудного или инфекционного заболевания, вызывайте врача и обязательно сообщите ему, что у вас есть риск заражения коронавирусом.

2. Ваши близкие и дети могут ходить на работу и в школу, но их задачей будет запастись продуктами питания, выписать рецепты, заботиться о бдительности карантина и держать помещения в чистоте.

3. Они также должны протирать дверные ручки и другие поверхности в своих помещениях.

4. Партнер, другие близкие и дети должны следить за состоянием вашего здоровья и вовремя вызвать скорую помощь или участкового врача.

5. Те, кто ухаживает за больным, должны носить маску и резиновые перчатки на руках в том случае, если они контактируют с биологическими жидкостями больного. Перчатки нужно немедленно выбрасывать и никогда не использовать повторно.

6. Пожилые члены семьи и люди с хроническими заболеваниями рискуют получить серьезные осложнения, даже умереть, если заразятся. Также беременные женщины имеют повышенный риск для здоровья. Контакт с изолированным человеком должен быть сведен к минимуму.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Китае от 70 до 80 процентов случаев передачи вируса происходит в семье. Тамошние органы власти были вынуждены создать изоляторы с тысячами коек в спортзалах и крытых стадионах, чтобы заботиться об одиноких людей или тех, кто подвергал риску заражения членов своей семьи.