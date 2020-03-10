Видеофакт: Минск глазами американцев полвека назад 2 10.03.2020, 10:58

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Как раз перед приездом президента США Ричарда Никсона.

Ютьюб-канал AP Archive, который принадлежит информационному агентству Associated Press, содержит настоящую находку. Это – короткое (ультравинтажное!) видео о Минске. Почти полвека назад, 2 июля 1974 года, сюжет о городе сняли американские журналисты – как раз перед приездом президента Америки Ричарда Никсона в БССР летом того же года, пишет kyky.org.

В ролике длительностью чуть более трех минут идеально вообще все – кроме, пожалуй, описания, в котором указано, что город принадлежал России. Запись, похоже, велась жарким летом. В кадре репортеры показывают улицы и дома, памятники, мемориалы, площади, зеленый центр города (аж непривычно), ж/д вокзал, детей, играющих в парке, женщин с колясками и других местных жителей – все люди чертовски модные.

На экране мелькает Хатынь (на самом деле она занимает около трети всего видео – хочется думать, американцы прониклись этим местом), свадьба и смущенные перед камерой люди на ней. Здесь, кстати, нет звука, но ностальгическая картинка вполне обходится и без него. В общем, если вам нетерпится поскучать по прошлому, даже тому, которое вы могли и не застать, – взгляните: