Молдова запретила прилет иностранцев из стран, где выявлен коронавирус 10.03.2020, 11:07

На борт самолетов будут пускать только граждан Молдовы.

На борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом, будут пускать только граждан Молдовы.

Об этом изданию NewsMaker рассказал премьер-министр Ион Кику.

"С завтрашнего дня (10 марта. - Ред.) мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт только граждан Молдовы", — отметил Кику.

Он уточнил, что Молдова не может полностью запретить полеты из этих стран: "Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии".

Премьер-министр подчеркнул, что его страна не может запретить своим гражданам возвращаться домой.

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько продлится этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не решится быстро", — отметил Кику.