США начали выводить войска из Афганистана 10.03.2020, 11:13

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Это предусмотрено мирным соглашением с «Талибаном».

США 9 марта начали выводить свои войска из Афганистана — это предусмотрено мирным соглашением, которое Америка заключила с радикальным движением «Талибан».

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на официального представителя американских войск в Афганистане.

По его словам, в ближайшие 4,5 месяца США сократят численность своего контингента в Афганистане с 13 тысяч до 8600 военнослужащих. Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.

Вывод американских военных начался через несколько часов после церемонии присяги президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

Напомним, 29 февраля 2020 года США подписали с «Талибаном» мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане. Оно предусматривает вывод всех американских войск из Афганистана. «Талибан» со своей стороны обязался не укрывать представителей других террористических группировок и провести полноценные переговоры с правительством Афганистана.

Отметим, что военные США и их союзники находятся в Афганистане с 2001 года. Ввести их туда распорядился президент Джордж Буш в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, поскольку «Талибан» укрывал террористическую сеть «Аль-Каида» и ее лидера — Усаму бен Ладена.