В Беларуси еще у трех пациентов медики подтвердили коронавирус 10 10.03.2020, 11:19

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Фото: Reuters

Они относятся к контактам 1-го уровня пациентов, вернувшихся из Италии.

В Беларуси еще у трех человек медики подтвердили коронавирус, сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Эти три человека относятся к контактам 1-го уровня пациентов, вернувшихся из Италии. Результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились. Однако превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания. Эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет.

У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов. На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара.

Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID 19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

Напомним, Минздрав несколько дней молчал о ситуации с коронавирусом в стране. Карантинные мероприятия по стране также отменяются. БНТУ, который по началу перешел на домашнее обучение, возвращается к нормальному режиму работы.