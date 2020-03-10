Экономист: Хранение сбережений в белорусских наличных – к убыткам 4 10.03.2020, 11:24

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Фото: charter97.org

Что делать в связи с падением курса рубля?

Вчера белорусы испытали легкий шок – в обменниках доллар вырос до 2,4 рубля. Издание kyky.org попыталось ответить на главные вопросы: как сильно вырастет курс, нужно ли бежать в обменник и стоит ли ждать кризис, как это было в 2011-м.

Почему вырос доллар?

В мире рухнула цена на нефть марки Brent до рекордных с 1991-го 30 долларов за баррель (еще пару дней назад один баррель стоил 50 долларов). Вслед за нефтью на обвалился российский рубль, а уже после него досталось и Беларуси. Началась легкая паника. Сейчас в обменниках ситуация такая: 2,42 рубля за доллар, 2,7 рубля – за евро. Очередей пока не замечено.

Сколько еще будет расти курс рубля? За сколько «завтра» мы будем покупать доллары?

Ни у нас, ни у экспертов нет хрустального шара с предсказаниями. Курс доллара в Беларуси зависит от цены на нефть. Если баррель будет падать, доллар будет дорожать, и наоборот.

Мы уже не увидим в обменниках курс 2,2 рубля?

Эксперты уверены, что курс откатится. Но не «завтра», и не «послезавтра», а когда стабилизируется цена на нефть и курс российского рубля.

Мир на грани нового кризиса?

Сейчас на горизонте нет кризиса ни масштаба Великой депрессии 1929-го, ни ни масштаба Великой рецессии 2008-го. Мировая экономика может немного притормозить из-за коронавируса, но экономического фиаско пока не предвидится.

Так когда занимать очередь в обменник?

«С чем вы планируете становиться в очереди? – говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – У каждого из нас есть белорусские рубли, которые мы завтра потратим на коммуналку и корм коту. Люди, у которых много рублей, наверняка хранят их на счетах. Но если у альтернативно одаренных дома большие суммы в рублях – это признак финансовой безграмотности». Так что хранение всех сбережений в беларуских наличных – к убыткам: и во время скачков курса, и в валютный штиль.

Лучший расклад для белоруса – оставлять деньги в кошельке на быстрые расходы. А накопления делить пополам и класть на депозит: часть в рублях, а вторую – в долларах и евро. И получать с этого проценты. Тогда в дни скачков доллара не будет приступов паники.