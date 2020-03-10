Древняя ракушка «рассказала», что сутки на Земле были на полчаса короче 1 10.03.2020, 11:32

А количество дней в году составляло 372.

Во время Верхнего мела (позднемеловой эпохи) дни были примерно на 30 минут короче, чем сегодня, согласно химическим следам, обнаруженным на раковине 70-миллионной давности. Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на публикацию в Paleoceanography and Paleoclimatology.

Как возраст дерева определяют по кольцам на пне, так и ученые из Брюссельского свободного университета подсчитали микроскопически тонкие слои на раковине вымершего моллюска, чтобы рассчитать длину позднемелового дня. Оказалось, что около 70 миллионов лет назад продолжительность дня составляла около 23,5 часов и что Земля совершала оборот 372 раза в год, а не 365, как сейчас.

При этом общая продолжительность года в позднемеловом периоде составляла 8760 часов, так же, как и сегодня. Просто вращение нашей планеты постепенно замедлилось благодаря гравитационному воздействию нашей Луны.

То, что десятки миллионов лет назад дни были короче, не новость, но исследование бельгийских ученых повышает точность ранее существовавших оценок, предоставляя новый способ изучения прошлого.

Ключом к исследованию стала единственная ископаемая раковина, принадлежащая Torreites sanchez — представителю вымершей группы двустворчатых рудистских моллюсков. Этот образец жил когда-то в теплых водах тропического моря (сейчас на этом месте современный Оман) и умер в возрасте девяти лет 70 миллионов лет назад.

Исследование показало, что моллюск за день наращивал раковину примерно на 40 нанометров в толщину, причем основной рост приходился на светлое время суток. Сезон на рост моллюска особо не влиял.

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