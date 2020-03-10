После объявления карантина жители Италии начали «штурмовать» супермаркеты 13 10.03.2020, 11:59

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Фото: ANSA

Cпросом пользуется картофель, печенье, молоко, сахар и мука.

В Италии после объявления карантина в связи с коронавирусом жители ряда городов в панике отправились в супермаркеты, организовав огромные очереди.

Как сообщает La Repubblica, люди скупают мыло, дезинфицирующие средства и алкоголь, пишет «Новое время».

Также пользуются спросом картофель, печенье, молоко, сахар и мука.

Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.

В то же время местные власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

По всей Италии будет запрещено проведение массовых мероприятий, включая спортивных соревнований, похорон и свадеб, будут закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы, дискотеки и пабы. Все школы и университеты будут закрыты до 3 апреля.

В Италии от коронавируса COVID-19 умерли 463 человека. Общее количество инфицированных достигло 7985.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 114 тысяч человек, более четырех тысяч людей умерло.